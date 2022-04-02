Vivo X Note'un yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı

Vivo'nun 11 Nisan tarihinde tanıtacağı yeni akıllı telefonlarından birinin daha örtüsü kaldırıldı. Lansman etkinliğine sayılı günler kala amiral gemisi Vivo X Note'un resmi basın görselleri internete düştü.
Esasına bakılırsa cihazın tasarımı daha önce netleşmişti fakat şimdi karşımızda yüksek kaliteli görüntüler var. Akıllı telefonun deri arka panele sahip mavi ve gri versiyonları da dahil olmak üzere üç renk seçeneği ile geleceği görülüyor.
Vivo X Note özellikleri
Vivo X Note, 120 Hz yenileme hızı sunan 7 inç AMOLED E5 ekran, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 50 megapiksel ana kameraya (Samsung S5KGN1) sahip olacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 80W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pilinden alacak.
Vivo yaklaşan 11 Nisan etkinliğinde sadece X Note ve katlanabilir X Fold modellerini tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda ilk tabletini de sahneye çıkacak. Vivo Pad olarak anılan cihazın da basın görselleri kısa bir süre önce yayınlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa