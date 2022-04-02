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    Vivo X Note'un yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı

    Vivo markası çok yakında yeni bir amiral gemisi akıllı telefonlar karşımıza çıkacak. Vivo X Note olarak adlandırılan cihazın resmi basın görselleri gün ışığına çıktı.
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    Vivo X Note'un yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı
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    Vivo'nun 11 Nisan tarihinde tanıtacağı yeni akıllı telefonlarından birinin daha örtüsü kaldırıldı. Lansman etkinliğine sayılı günler kala amiral gemisi Vivo X Note'un resmi basın görselleri internete düştü.

    Esasına bakılırsa cihazın tasarımı daha önce netleşmişti fakat şimdi karşımızda yüksek kaliteli görüntüler var. Akıllı telefonun deri arka panele sahip mavi ve gri versiyonları da dahil olmak üzere üç renk seçeneği ile geleceği görülüyor.

    Vivo X Note'un yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı
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    Vivo X Note özellikleri

    Vivo X Note, 120 Hz yenileme hızı sunan 7 inç AMOLED E5 ekran, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 50 megapiksel ana kameraya (Samsung S5KGN1) sahip olacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 80W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pilinden alacak.

    Vivo X Note'un yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı
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    Vivo yaklaşan 11 Nisan etkinliğinde sadece X Note ve katlanabilir X Fold modellerini tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda ilk tabletini de sahneye çıkacak. Vivo Pad olarak anılan cihazın da basın görselleri kısa bir süre önce yayınlanmıştı.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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