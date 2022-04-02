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Vivo'nun 11 Nisan tarihinde tanıtacağı yeni akıllı telefonlarından birinin daha örtüsü kaldırıldı. Lansman etkinliğine sayılı günler kala amiral gemisi Vivo X Note'un resmi basın görselleri internete düştü.

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Esasına bakılırsa cihazın tasarımı daha önce netleşmişti fakat şimdi karşımızda yüksek kaliteli görüntüler var. Akıllı telefonun deri arka panele sahip mavi ve gri versiyonları da dahil olmak üzere üç renk seçeneği ile geleceği görülüyor.

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Vivo X Note özellikleri

Vivo X Note, 120 Hz yenileme hızı sunan 7 inç AMOLED E5 ekran, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 50 megapiksel ana kameraya (Samsung S5KGN1) sahip olacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 80W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pilinden alacak.

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Vivo yaklaşan 11 Nisan etkinliğinde sadece X Note ve katlanabilir X Fold modellerini tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda ilk tabletini de sahneye çıkacak. Vivo Pad olarak anılan cihazın da basın görselleri kısa bir süre önce yayınlanmıştı.

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Vivo X Note'un yüksek kaliteli basın görselleri yayınlandı