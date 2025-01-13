Vivo X serisi yeni modeliyle şimdiden heyecan yarattı

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Vivo’nun X serisine yeni bir üye katılacağı bilgisi teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Vivo X200S adını taşıyacak olan modelin, mevcut Vivo X200’ün biraz geliştirilmiş bir versiyonu olarak tanıtılacağı belirtiliyor. İlk olarak 2024 yılının ekim ayında piyasaya çıkan Vivo X200’ün ardından, bu yeni modelin 2025 yılının ikinci çeyreğinde Vivo X200 Ultra ile birlikte kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Lansman öncesinde gelen sızıntılar, her iki modelin de renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

Yeni Vivo X200S, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacak. Mevcut Vivo X200 modelinin siyah, beyaz, titanyum ve mavi gibi çeşitli renklerde piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, X200S'in daha sınırlı bir renk paleti sunacağı görülüyor. Vivo X200 Ultra ise siyah ve daha önce kullanılmamış yeni bir renk seçeneği ile satışa sunulacak. Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl tanıtılan Vivo X100 Ultra modellerinde titanyum, beyaz ve gri gibi renkler bulunuyordu.

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Bu yeni modellerle birlikte Vivo, aynı etkinlikte Vivo Watch 4 adlı yeni bir akıllı saati de tanıtmayı planlıyor. Selefi Watch 3, yuvarlak bir kadrana sahipti ve Kasım 2023’te piyasaya çıkmıştı. Ayrıca, Vivo Watch GT modeliyle firmanın kare kadran tasarımına geçtiği de biliniyor. Ancak Watch 4’ün, Watch 3’ün yuvarlak kadran tasarımını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vivo’nun ayrıca X300 serisi üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Sızıntılara göre X300 serisi, önceki modellerde görülen küçük ekranlı Pro Mini modelini içermeyecek. Bunun yerine, daha kompakt bir tasarımla piyasaya sürülecek olan standart Vivo X300 modelinin, 6.31 inç ekran boyutuna sahip olabileceği belirtiliyor. Bu yeni modelin, daha iyi kamera özellikleri ve kablosuz şarj gibi gelişmiş özelliklerle donatılması bekleniyor.

Vivo’nun bu yıl tanıtacağı cihazların, hem tasarım hem de teknik özellikler açısından kullanıcıların beklentilerini karşılaması hedefleniyor. Markanın yeni ürünleri, akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji pazarında nasıl bir yankı uyandıracağı merakla bekleniyor.

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Vivo X serisi yeni modeliyle şimdiden heyecan yarattı