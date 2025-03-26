Vivo X200S tanıtım öncesi sızdı, özellikleri amiral gemilerine göz kırpıyor

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Vivo’nun yeni amiral gemisi X200S hakkında resmi detaylar netleşmeye başladı. Ekim 2024’te tanıtılan X200’ün güncellenmiş versiyonu olacak bu model, performans ve şarj teknolojilerinde dikkat çekici yenilikler sunuyor.

Vivo X200S’in kalbinde MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Dimensity 9400 Plus bulunuyor. 3.7GHz'e çıkarılan saat hızıyla selefine göre daha güçlü bir yapı sunan bu yonga seti, cihazı performans anlamında üst sıralara taşıyor.

Şarj tarafında ise önemli bir fark yaratıyor. Cihazda 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği yer alırken, aynı zamanda bypass şarj özelliği de geliyor. Bu sistem, enerji akımını doğrudan cihaza yönlendirerek batarya ısınmasını azaltıyor ve pil ömrünü koruyor.

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Ekran tarafında da sadeleşmiş bir tasarım tercih edilmiş. Önceki modeldeki kavisli yapı yerini düz bir BOE Q10 panele bırakmış. Kenarlar simetrik tutulmuş ve ekranın altına yerleştirilen ultrasonik parmak izi okuyucu sayesinde kilit açma deneyimi daha hızlı hale gelmiş.

Batarya kapasitesi henüz kesinleşmese de 6.000mAh seviyesinde olacağı konuşuluyor. Kamera tarafında ise X200’ün başarılı üçlü kurulumu korunuyor: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera. X200S’in tanıtım tarihi açıklanmasa da, özellikleriyle yılın iddialı modellerinden biri olmaya aday.

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Vivo X200S tanıtım öncesi sızdı, özellikleri amiral gemisi gibi!