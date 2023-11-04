vivo X100, Geekbench'te görüldü: İşlemci onaylandı

Geekbench’te V2309A model numarasıyla görünen Vivo X100, şirketin yakın zamanda da onayladığı üzere Origin OS 4 ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Telefonun MediaTek’in üst seviye işlemcisi Dimensity 9300 ile geleceği de kesinleşti. Testteki model 12GB RAM taşıyor. 120w kablolu şarj desteği de onaylanan bir diğer özellik.
Vivo X100’ün üçlü kamera sistemi ile geleceği yakın zamanda oraya çıktı. Ana kamera f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve Sony IMX920 sensörünü taşıyacak. Ana kameraya 15mm odak uzaklığına sahip Samsung ISOCELL JN1 geniş açılı lens, f/2.57 diyafram açıklığı ve 3x optik zoom sunan OmniVision periskop makro lens eşik edecek.
Vivo X100 ne zaman çıkacak?
Vivo X100 ve X100 Pro’nun özellikleri ve fiyatı 13 Kasım’da detaylanacak. Serinin en üst modeli Vivo X100 Pro Plus, 2024’te piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.