vivo X100, Geekbench'te görüldü: İşlemci onaylandı

Tam Boyutta Gör Vivo, 13 Kasım’da Çin’de yeni Vivo X100 serisi telefonları (X100 ve X100 Pro) ve Vivo Watch 3 akıllı saat modelini tanıtacak. Etkinlik öncesinde Vivo X100 modeli, RAM, işlemci, yazılımı gibi bazı temel özellikleri ortaya çıkaran Geekbench veritabanında görüldü. Telefon, 1643 tek çekirdek puanı, 7199 çoklu çekirdek puanı aldı.

Vivo X100 ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı 20 sa. önce eklendi

Geekbench’te V2309A model numarasıyla görünen Vivo X100, şirketin yakın zamanda da onayladığı üzere Origin OS 4 ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Telefonun MediaTek’in üst seviye işlemcisi Dimensity 9300 ile geleceği de kesinleşti. Testteki model 12GB RAM taşıyor. 120w kablolu şarj desteği de onaylanan bir diğer özellik.

Vivo X100’ün üçlü kamera sistemi ile geleceği yakın zamanda oraya çıktı. Ana kamera f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve Sony IMX920 sensörünü taşıyacak. Ana kameraya 15mm odak uzaklığına sahip Samsung ISOCELL JN1 geniş açılı lens, f/2.57 diyafram açıklığı ve 3x optik zoom sunan OmniVision periskop makro lens eşik edecek.

Vivo X100 ne zaman çıkacak?

Vivo X100 ve X100 Pro’nun özellikleri ve fiyatı 13 Kasım’da detaylanacak. Serinin en üst modeli Vivo X100 Pro Plus, 2024’te piyasaya sürülecek.

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