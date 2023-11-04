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    Anlık Bildirim

    vivo X100, Geekbench'te görüldü: İşlemci onaylandı

    Vivo, 13 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Lansmana az kala Vivo X100 modeli Geekbench test platformunda görüldü ve birkaç özelliği ortaya çıktı.
    vivo x100 geekbench Tam Boyutta Gör
    Vivo, 13 Kasım’da Çin’de yeni Vivo X100 serisi telefonları (X100 ve X100 Pro) ve Vivo Watch 3 akıllı saat modelini tanıtacak. Etkinlik öncesinde Vivo X100 modeli, RAM, işlemci, yazılımı gibi bazı temel özellikleri ortaya çıkaran Geekbench veritabanında görüldü. Telefon, 1643 tek çekirdek puanı, 7199 çoklu çekirdek puanı aldı.

    Geekbench’te V2309A model numarasıyla görünen Vivo X100, şirketin yakın zamanda da onayladığı üzere Origin OS 4 ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Telefonun MediaTek’in üst seviye işlemcisi Dimensity 9300 ile geleceği de kesinleşti. Testteki model 12GB RAM taşıyor. 120w kablolu şarj desteği de onaylanan bir diğer özellik.

    Vivo X100’ün üçlü kamera sistemi ile geleceği yakın zamanda oraya çıktı. Ana kamera f/1.57 diyafram açıklığına sahip ve Sony IMX920 sensörünü taşıyacak. Ana kameraya 15mm odak uzaklığına sahip Samsung ISOCELL JN1 geniş açılı lens, f/2.57 diyafram açıklığı ve 3x optik zoom sunan OmniVision periskop makro lens eşik edecek.

    Vivo X100 ne zaman çıkacak?

    Vivo X100 ve X100 Pro’nun özellikleri ve fiyatı 13 Kasım’da detaylanacak. Serinin en üst modeli Vivo X100 Pro Plus, 2024’te piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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