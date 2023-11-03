OriginOS 4 ile gelecek Vivo X100 ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Vivo, üst seviye akıllı telefon serisini (X100, X100 Pro ve X100 Pro+) çok yakında tanıtacak. Şirket, etkinliğe az kala Weibo üzerinden paylaşımlara başladı. Son olarak Vivo X100 ve X100 Pro’nun kamera örnekleriyle birlikte yeni renk seçeneği paylaşıldı.

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X100 Pro, turuncu renkte, deri arka ve altın renk çerçevesiyle ilk kez görülüyor. Daha önce cam arka tasarımlı mavi model gösterilmişti. Farklı tasarım detaylarıyla yeni renk seçeneği ile birlikte düz X100 ve X100 Pro modeli ile çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı ki örnekler, telefonların optik yakınlaştırma ve telefoto makro kamera yeteneklerini gösteriyor. (Vivo X100 ve X100 Pro ile çekilen fotoğrafların kaliteli versiyonlarına buradan ulaşabilirsiniz)

Vivo X100 & X100 Pro beklenen özellikleri

Resmî olarak henüz açıklanmasa da Vivo X100 ve X100 Pro’nun 64MP OmniVision OV64B telefoto kamera, 50MP Samsung JN1 ultra geniş açılı lens, Sony IMX920/IMX989 sensörlü ana kamera ile gelmesi bekleniyor. 1.5K çözünürlüklü 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç OLED panel, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16GB’a kadar LPDDR5T RAM, 1TB’a kadar depolama, düz ve Pro modelin ortak özellikleri arasında. Farklı olarak Pro modelin batarya kapasitesi biraz daha fazla olacak. X100, 120w hızlı şarjı destekleyen 5100 mAh batarya ile gelecekken, X100 Pro modeli 120w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5400 mAh bataryaya sahip olacak.

Vivo X100 fiyatı ne kadar olacak?

Fiyat noktasında, Vivo X100 serisinin 550 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

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Vivo X100 ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı