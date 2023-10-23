Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu: Vivo X100 serisi geliyor

Tam Boyutta Gör Resmî tanıtım görsellerine göre Vivo, 17 Kasım 2023’te yeni üst seviye telefonları Vivo X100 serisini tanıtacak. Açık mavi, turuncu, kırmızı, beyaz, siyah dahil birden fazla renk seçeneğiyle gelecek telefonlar, suni deri gibi gözüken arka kapak ve mat cam kaplamaya sahip olacak. İşte Vivo X100’ün beklenen özellikleri:

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Yakın zamanda Vivo X100 ve X100 Pro, 3C sertifikasyon sitesinde görülmüştü. Her iki modelin de 120w hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Düz model 5100 mAh, Pro model 5400 mAh bataryadan güç alacak. İşlemci tarafında, yine iki modelin de 6 Kasım’da duyurulması beklenen MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alması bekleniyor. Vivo X100 Pro Plus modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelmesi bekleniyor.

Her iki telefon da IMX663 sensörlü ultra geniş açılı kamera ve 64MP telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuna sahip olacak. Düz modelde ana kamera Sony IMX920 sensörünü taşırken, X100 Pro ana kamerası Sony IMX989 sensörünü taşıyacak.

Vivo X100 Pro beklenen özellikleri

Ekran : 6.5 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz, OLED

: 6.5 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9300

: MediaTek Dimensity 9300 Bellek ve depolama: 12GB/16GB RAM, 256GB/512GB

12GB/16GB RAM, 256GB/512GB Yazılım : Origin OS 4.0, Android 14

: Origin OS 4.0, Android 14 Arka kamera : 50MP ana kamera (Sony IMX 989) + 64MP telephoto lens, 12MP geniş açılı lens (Sony IMX 663)

: 50MP ana kamera (Sony IMX 989) + 64MP telephoto lens, 12MP geniş açılı lens (Sony IMX 663) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya: 5000mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Vivo X100 Pro+ beklenen özellikleri

Ekran : 6.68 inç, 2K çözünürlük, 120Hz, OLED

: 6.68 inç, 2K çözünürlük, 120Hz, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek ve depolama: 12GB/16GB/24GB RAM, 256GB/512GB/1TB

12GB/16GB/24GB RAM, 256GB/512GB/1TB Yazılım : Origin OS 4.0, Android 14

: Origin OS 4.0, Android 14 Arka kamera : 50MP ana kamera (Sony IMX 989) + 50MP telephoto lens (Sony IMX 758) + 50MP ultra geniş açılı lens (Sony IMX 598) + 200MP periscope lens

: 50MP ana kamera (Sony IMX 989) + 50MP telephoto lens (Sony IMX 758) + 50MP ultra geniş açılı lens (Sony IMX 598) + 200MP periscope lens Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya: 5000mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

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Vivo X100 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi