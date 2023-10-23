Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu: Vivo X100 serisi geliyor

Yakın zamanda Vivo X100 ve X100 Pro, 3C sertifikasyon sitesinde görülmüştü. Her iki modelin de 120w hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Düz model 5100 mAh, Pro model 5400 mAh bataryadan güç alacak. İşlemci tarafında, yine iki modelin de 6 Kasım’da duyurulması beklenen MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alması bekleniyor. Vivo X100 Pro Plus modelinin Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelmesi bekleniyor.
Her iki telefon da IMX663 sensörlü ultra geniş açılı kamera ve 64MP telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuna sahip olacak. Düz modelde ana kamera Sony IMX920 sensörünü taşırken, X100 Pro ana kamerası Sony IMX989 sensörünü taşıyacak.
Vivo X100 Pro beklenen özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300
- Bellek ve depolama: 12GB/16GB RAM, 256GB/512GB
- Yazılım: Origin OS 4.0, Android 14
- Arka kamera: 50MP ana kamera (Sony IMX 989) + 64MP telephoto lens, 12MP geniş açılı lens (Sony IMX 663)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Vivo X100 Pro+ beklenen özellikleri
- Ekran: 6.68 inç, 2K çözünürlük, 120Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek ve depolama: 12GB/16GB/24GB RAM, 256GB/512GB/1TB
- Yazılım: Origin OS 4.0, Android 14
- Arka kamera: 50MP ana kamera (Sony IMX 989) + 50MP telephoto lens (Sony IMX 758) + 50MP ultra geniş açılı lens (Sony IMX 598) + 200MP periscope lens
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.