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    Vivo X100 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Neler sunacak?

    Amiral gemisai Vivo X100 serisinin bir özelliği daha belli oldu. Vivo X100, X100 Pro ve X100 Pro+ modellerinden oluşacak yeni seri, çok yakında geliyor. İşte detaylar...
    Vivo X100 serisinin bir özelliği daha belli oldu: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi Vivo, amiral gemisi Vivo X100 serisi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu noktada Vivo X90 serisinin halefi olacak telefonların, standart, Pro ve Pro Plus dahil toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Son olarak bu yılın sonunda tanıtacağını doğrulanan Vivo X100 serisinin bir özelliği daha gün yüzüne çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Vivo X100 serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Sektöre yakın kaynaklara göre Vivo X100 serisi, selefine benzer şekilde suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68 sertifikasıyla gelecek. Ancak bu sertifika, yalnızca Pro ve Pro+ sürümleri ile sınırlı olacak. Bu noktada standart modelin IP derecesinin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Ayrıca Vivo X90 IP64 derecesine sahipken, X90 Pro ve X90 Pro+'un IP68 sertifikası ile tanıtıldığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle iki modelin birbirinden ayrıldığını görebiliriz. 

    Ayrıca Vivo X100 Pro ve Pro+ modellerinin 50W kablosuz şarj desteğiyle çıkış yapacağı belirtiliyor. Vivo X100 ise, bu özelliği kaçıracak. Bunun dışında yeni nesil telefonların, 5G desteği, stereo hoparlör, X ekseni doğrusal motor ve bir IR Blaster desteğine sahip oması bekleniyor.

    Vivo X100 Pro bilinen özellikler

    Mevcut raporlara göre Vivo X100 Pro, ön yüzünde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli bir OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın arka panelinde bir adet periskop ve birincil olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunacağı söyleniyor. Bu bölümde ise akıllı telefona 1/1,43 inç 53MP birincil sensör, düşük ışık için ayarlanmış 100mm periskop lens ve 64 MP OmniVision OV64B sensörü eşlik edecek. eşlik edecek. 

    Vivo X100 ve X100 Pro, Dimensity 9300 platformundan destek alacak ve muhtemelen Kasım ayında tanıtılacak. Vivo X100 Pro+'ın ise Snapdragon 8 Gen 3 ve daha iyi kamera kurulumu ile 2024'ün başında çıkacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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