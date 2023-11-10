Vivo X100 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

Vivo X100 & X100 Pro beklenen kamera özellikleri
Vivo X100 Pro, OIS’li f/1.75 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kameraya sahip olacak. Birincil kameraya f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP ultra geniş kamera ve 4.3x zoom yapabilen f/2.5 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera eşlik edecek. Telefon, 8K video kaydı yapabilecek.
Vivo X100, OIS’li f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera ile gelecek. F/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP ultra geniş kamera ve OIS’li f/2.6 diyafram açıklığına sahip 64MP 3x telefoto kamera bulunacak.
X100, Sony IMX920, X100 Pro Sony IMX989 sensörünü taşıyan ana kameraya sahip olacak. Her iki telefon da ultra geniş açılı çekimler için Samsung JN1 lens ve periskop telefoto çekimler için OmniVision OV64B kameraya sahip olacak. İki telefon da ufak farklılıkla aynı arka kamera modülüne sahip olacak.
Vivo X100 beklenen fiyatı
MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alan X100 serisinin fiyatı 549 dolardan başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.