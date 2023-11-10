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    Anlık Bildirim

    Vivo X100 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

    Vivo, 13 Kasım'da üst seviye telefonları X100 serisini tanıtacak. Lansman öncesi canlı olarak görüntülenen Vivo X100 serisinin detaylı kamera özellikleri sızdırıldı.
    vivo x100 & x100 pro kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo X100 ve X100 Pro modelleri 13 Kasım’da Çin’de tanıtılacak. Sayılı günler kala, her iki telefonun da kamera özellikleri ortaya çıktı.

    Vivo X100 & X100 Pro beklenen kamera özellikleri

    Vivo X100 Pro, OIS’li f/1.75 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kameraya sahip olacak. Birincil kameraya f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP ultra geniş kamera ve 4.3x zoom yapabilen f/2.5 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera eşlik edecek. Telefon, 8K video kaydı yapabilecek.

    Vivo X100, OIS’li f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera ile gelecek. F/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP ultra geniş kamera ve OIS’li f/2.6 diyafram açıklığına sahip 64MP 3x telefoto kamera bulunacak.

    X100, Sony IMX920, X100 Pro Sony IMX989 sensörünü taşıyan ana kameraya sahip olacak. Her iki telefon da ultra geniş açılı çekimler için Samsung JN1 lens ve periskop telefoto çekimler için OmniVision OV64B kameraya sahip olacak. İki telefon da ufak farklılıkla aynı arka kamera modülüne sahip olacak.

    Vivo X100 beklenen fiyatı

    MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alan X100 serisinin fiyatı 549 dolardan başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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