Tam Boyutta Gör Vivo X100 ve X100 Pro modelleri 13 Kasım’da Çin’de tanıtılacak. Sayılı günler kala, her iki telefonun da kamera özellikleri ortaya çıktı.

Vivo X100 Pro, 120W hızlı şarj adaptörü ile geliyor 3 gün önce eklendi

Vivo X100 & X100 Pro beklenen kamera özellikleri

Vivo X100 Pro, OIS’li f/1.75 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kameraya sahip olacak. Birincil kameraya f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP ultra geniş kamera ve 4.3x zoom yapabilen f/2.5 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera eşlik edecek. Telefon, 8K video kaydı yapabilecek.

Vivo X100, OIS’li f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kamera ile gelecek. F/2.0 diyafram açıklığına sahip 50MP ultra geniş kamera ve OIS’li f/2.6 diyafram açıklığına sahip 64MP 3x telefoto kamera bulunacak.

X100, Sony IMX920, X100 Pro Sony IMX989 sensörünü taşıyan ana kameraya sahip olacak. Her iki telefon da ultra geniş açılı çekimler için Samsung JN1 lens ve periskop telefoto çekimler için OmniVision OV64B kameraya sahip olacak. İki telefon da ufak farklılıkla aynı arka kamera modülüne sahip olacak.

Vivo X100 beklenen fiyatı

MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alan X100 serisinin fiyatı 549 dolardan başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo X100 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı