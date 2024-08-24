Vivo X200 Plus olarak ortaya çıkan cihaz, aslında Vivo X200 olabilir

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Çinli teknoloji devlerinden Vivo, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu üzerinde çalışmakta. Vivo X200+ olduğu düşünülen bu cihaz, daha önceden IMEI veritabanında ortaya çıkmıştı. Ancak yakın zamanlı yeni bir rapora göre şirket, cihazın isimlendirmesi değiştirmiş olabilir.

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IMEI veritabanında Vivo V200+ adlandırmasına sahip cihaz, şimdi Vivo X200 olarak adlandırılıyor

Amiral gemisi akıllı telefon pazarında rekabeti artırmayı planlayan Vivo, yakın bir zamanda yeni akıllı telefonu Vivo X200+'ı tanıtacak. Ancak 13 Ağustos'ta IMEI veritabanında Vivo V200+ olarak görünen V2415 model numarası, 18 Ağustos'ta Vivo X200 olarak göründü.

Tam Boyutta Gör IMEI veritabanında cihaz üreticileri, pazar adlarını değiştirebilir. Vivo X200+'da da gördüğümüz bu ani isim değişikliğinin Vivo'nun, X200+'ın erken sızıntılarını önlemek için stratejik bir hamlesi olduğu düşünülmekte. Son olarak X200, X200+ ve X200 Pro olmak üzere 3 cihazdan oluşması beklenen Vivo X200 serisinin detaylarının, önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

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Vivo X200 Plus olarak ortaya çıkan cihaz, Vivo X200 olabilir