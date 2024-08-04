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    Vivo X200 Pro devasa bir batarya ve çok güçlü bir yonga seti ile gelecek

    Bir süredir pek çok farklı sızıntı ile karşımıza çıkan Vivo X200 serisinin en önemli modeli X200 Pro, bu defa batarya ve yonga seti özelliklerine dair söylentiler ile kendini gösteri.

    Vivo X200 Pro'nun batarya özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi X200 serisinin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. X200 serisi, özellikle Pro modelinde sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Son raporlara göre bu seri, MediaTek'in Dimensity 9400 yonga setiyle gelecek ilk telefonlardan biri olabilir.

    İşte Vivo X200 Pro’nun merak edilen diğer özellikleri

    X200 Pro modeli, serinin öne çıkan cihazı olarak, 6,7 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak. Bu cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise, 6.000mAh'nin üzerinde olacağı tahmin edilen devasa bataryası. Büyük bir bataryaya sahip olmasına rağmen, Vivo'nun X Fold 3 serisinde kullandığı fiberglass malzemeyi bu modelde de kullanarak, cihazın ağırlığını ve kalınlığını minimize etmesi bekleniyor.

    Ekran tarafında, X200 Pro'nun 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olması öngörülüyor. Ayrıca, ekranın dört kenarının da mikro kavisli bir tasarıma sahip olacağı ve ultrasonik parmak izi sensörüyle güvenlik seviyesinin artırılacağı söylentilerinin dolaştığını da belirtelim.

    Yeni amiral gemisinin kamera özellikleri de oldukça iddialı. Eğer iddialar doğruysa, X200 Pro modeli, bu cihaza özel olarak üretilmiş 22nm Sony 50 megapiksel bir ana sensörle gelecek. Bu sensör, 1/1.28 inç boyutunda ve f/1.57 diyafram açıklığına sahip olacak. Ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom sunan 200 megapiksel çözünürlüğünde bir periskop telefoto kamerayla desteklenecek.

    Tüm bu sızıntılar cihazın oldukça etkileyici olacağını gösterse de, Vivo tarafından henüz resmi bir onay gelmedi. Tüm detayları ve özellikleri net bir şekilde öğrenmek için Ekim ayındaki resmi tanıtımı beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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