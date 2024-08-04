Vivo X200 Pro devasa bir batarya ve çok güçlü bir yonga seti ile gelecek

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Vivo'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi X200 serisinin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. X200 serisi, özellikle Pro modelinde sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Son raporlara göre bu seri, MediaTek'in Dimensity 9400 yonga setiyle gelecek ilk telefonlardan biri olabilir.

İşte Vivo X200 Pro’nun merak edilen diğer özellikleri

X200 Pro modeli, serinin öne çıkan cihazı olarak, 6,7 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak. Bu cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise, 6.000mAh'nin üzerinde olacağı tahmin edilen devasa bataryası. Büyük bir bataryaya sahip olmasına rağmen, Vivo'nun X Fold 3 serisinde kullandığı fiberglass malzemeyi bu modelde de kullanarak, cihazın ağırlığını ve kalınlığını minimize etmesi bekleniyor.

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Ekran tarafında, X200 Pro'nun 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olması öngörülüyor. Ayrıca, ekranın dört kenarının da mikro kavisli bir tasarıma sahip olacağı ve ultrasonik parmak izi sensörüyle güvenlik seviyesinin artırılacağı söylentilerinin dolaştığını da belirtelim.

Yeni amiral gemisinin kamera özellikleri de oldukça iddialı. Eğer iddialar doğruysa, X200 Pro modeli, bu cihaza özel olarak üretilmiş 22nm Sony 50 megapiksel bir ana sensörle gelecek. Bu sensör, 1/1.28 inç boyutunda ve f/1.57 diyafram açıklığına sahip olacak. Ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom sunan 200 megapiksel çözünürlüğünde bir periskop telefoto kamerayla desteklenecek.

Tüm bu sızıntılar cihazın oldukça etkileyici olacağını gösterse de, Vivo tarafından henüz resmi bir onay gelmedi. Tüm detayları ve özellikleri net bir şekilde öğrenmek için Ekim ayındaki resmi tanıtımı beklememiz gerekecek.

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