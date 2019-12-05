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    vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj

    Akıllı telefon üreticisi Vivo yeni modelini tanıttı. Snapdragon 855+ yonga seti ile gelen vivo iQOO Neo 855 Racing Edition uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj
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    Çinli teknoloji şirketi Vivo, en uygun fiyatlı Snapdragon 855+ akıllı telefon modellerinden birini piyasaya sürdü. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition adı verilen cihaz vivo iQOO Neo 855 modelinin biraz gelişmiş versiyonu diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı"

    Uygun fiyatla geliyor

    vivo iQOO Neo 855 Racing Edition akıllı telefon modeli  8/12 GB RAM seçeneği, 128 GB depolama alanı, 33W hızlı şarj, 4.500 mAH pil kapasitesi ve FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,38 inç OLED ekranla geliyor. HDR10 desteğine sahip su damlası çentikli ekranda bir de parmak izi okuyucunun yer aldığını da belirtelim.

    vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj
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    Ön kısmında 16 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alan cihazın arka panelinde ise üçlü kamera kurulumu mevcut. Bunlar da sırasıyla 12 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak açıklanmış. 368 dolardan piyasaya sürülen cihaz, eğer Redmi K20 Pro Premium Edition'ın fiyatı 340 dolara düşmemiş olsaydı, Snapdragon 855+ işlemcili en ucuz telefon olma özelliğine de sahip olacaktı. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition modelinin, 3 Aralık tarihinde ve üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını da söyleyelim. Cihaz ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek.



    https://www.gsmarena.com/vivo_iqoo_neo_855_racing_edition_specs_price-news-40416.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Karamanenes 5 gün yolyordam35
    Gelse ne olcak hocam 368 dolar bizde 5000tl den aşağı olmaz. Ama çok iyi telefon.
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    yolyordam35 1 hf.
    vivo nun tr ye gelme zamanı geldi
    1 Yanıt Yanıtla
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