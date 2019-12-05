vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj

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Çinli teknoloji şirketi Vivo, en uygun fiyatlı Snapdragon 855+ akıllı telefon modellerinden birini piyasaya sürdü. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition adı verilen cihaz vivo iQOO Neo 855 modelinin biraz gelişmiş versiyonu diyebiliriz.

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Uygun fiyatla geliyor

vivo iQOO Neo 855 Racing Edition akıllı telefon modeli 8/12 GB RAM seçeneği, 128 GB depolama alanı, 33W hızlı şarj, 4.500 mAH pil kapasitesi ve FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,38 inç OLED ekranla geliyor. HDR10 desteğine sahip su damlası çentikli ekranda bir de parmak izi okuyucunun yer aldığını da belirtelim.

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Ön kısmında 16 Megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası yer alan cihazın arka panelinde ise üçlü kamera kurulumu mevcut. Bunlar da sırasıyla 12 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak açıklanmış. 368 dolardan piyasaya sürülen cihaz, eğer Redmi K20 Pro Premium Edition'ın fiyatı 340 dolara düşmemiş olsaydı, Snapdragon 855+ işlemcili en ucuz telefon olma özelliğine de sahip olacaktı. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition modelinin, 3 Aralık tarihinde ve üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını da söyleyelim. Cihaz ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek.

https://www.gsmarena.com/vivo_iqoo_neo_855_racing_edition_specs_price-news-40416.php