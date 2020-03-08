Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı

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Mobil sektörle ilgili güvenilik bilgiler sağlayan Mukul Sharma'ya göre Çinli teknoloji devi Vivo yakında X50 Lite ve X50e olarak adlandırılan iki yeni orta sınıf akıllı telefon çıkaracak.

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Bu iki modelden sadece Vivo X50e, 5G bağlantısını destekleyecek. Vivo X50 Lite'ın ise standart 4G LTE teknolojisi ile geleceği belirtiliyor. Cihaz zaten kısa süre önce Wi-Fi Alliance tarafından onaylanmıştı.

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Vivo X50 Pro da yolda

Vivo X50 Lite büyük olasılıkla yeni duyurulan Realme 6 Pro ve yakında resmiyet kazanacak Redmi Note 9 Pro ile aynı segmentte yer alacak.

Şirketin Vivo X50 Lite ve X50e'nin yanı sıra Vivo X50 Pro olarak anılan üst sınıf bir model daha hazırladığı söyleniyor.

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