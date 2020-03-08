Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı

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Mobil sektörle ilgili güvenilik bilgiler sağlayan Mukul Sharma'ya göre Çinli teknoloji devi Vivo yakında X50 Lite ve X50e olarak adlandırılan iki yeni orta sınıf akıllı telefon çıkaracak.İlginizi Çekebilir Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı
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Bu iki modelden sadece Vivo X50e, 5G bağlantısını destekleyecek. Vivo X50 Lite'ın ise standart 4G LTE teknolojisi ile geleceği belirtiliyor. Cihaz zaten kısa süre önce Wi-Fi Alliance tarafından onaylanmıştı.
Vivo X50 Pro da yolda
Vivo X50 Lite büyük olasılıkla yeni duyurulan Realme 6 Pro ve yakında resmiyet kazanacak Redmi Note 9 Pro ile aynı segmentte yer alacak.
Şirketin Vivo X50 Lite ve X50e'nin yanı sıra Vivo X50 Pro olarak anılan üst sınıf bir model daha hazırladığı söyleniyor.
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