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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo X50 ve X50 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

    Vivo, gimbal kamera sabitleme sistemiyle donattığı yeni amiral gemisi telefonunu çok yakında tanıtacak. Vivo X50 serisinin renk seçeneklerini açığa çıkaran yeni bir poster yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo X50 ve X50 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı
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    Vivo, 1 Haziran'da merakla beklenen Vivo X50 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Gimbal kamera sabitleme sistemiyle donatılan amiral gemisi, sektörde bir ilke imza atacak.

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    Çinli şirket Vivo X50 ve X50 Pro'nun ön ve arka tasarımlarını açığa çıkaran bir tanıtım posteri yayınladı. Poster, Vivo X50'nin pembe, X50 Pro'nun ise gri ve mavi renk seçeneklerine sahip olacağını gösteriyor.

    Vivo X50 ve X50 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı
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    Kamera dizilimleri farklı

    Her iki cihazın da arka panelinde dikdörtgen bir kamera modülü yer alacak. Ancak sensör dizilimlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Vivo X50'nin kameraları dikey şekilde sıralanırken, X50 Pro'nun dört kamerasından üçü üçgen şeklinde konumlanıyor.

    Ne yazık ki akıllı telefonun teknik özellikleri konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak Vivo X50 serisinin, bu ayın başlarında satışa sunulan Vivo X50 Lite'dan önemli ölçüde farklı olacağı belirtiliyor.



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