Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo X60 Pro'nun teknik detayları belli oldu: Exynos 1080 ile gelecek

    Yaklaşmakta olan Vivo X60 Pro akıllı telefonun teknik detayları, telefonun TENAA'da listelenmesiyle ortaya çıktı. Telefon, 4.130mAh bataryaya sahip olacak.
    3 sa.
    429
    11
    1
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. Vivo'nun piyasaya süreceği seriden X60 Pro, Çinli sertifika kurumu TENAA'da listelendi. Akıllı telefonun teknik detayları bu listelemede ortaya çıktı. Vivo X60 Pro, Exynos 1080 yonga setinden güç alacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, eski amiral gemisi cihazları için EMUI 11 ve Magic UI 4.0 açık beta programını başlattı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü

    Vivo X60 teknik özellikleri

    Vivo X60 Pro, 1080 x 2376 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6,56 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran aynı zamanda bir adet kamerayı ve parmak izi okuyucuyu barındırıyor.

    Telefonda, dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Arka kamera kurulumunda, 48MP birincil lens, iki adet 13MP lens ve 8MP sensör bulunuyor. Önde ise 32MP bir kameraya yer verilmiş. Telefonda yer alan kameraların özellikleri ise bilinmiyor.

    Vivo X60 Pro'ya, 2.8GHz saat hızına sahip Exynos 1080 yonga seti güç verecek. Telefonda 6GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı varyantları olacak.

    Android 11 tabanlı OriginOS'un yer alacağı telefonda, 33W hızlı şarj özellekli 4.130mAh batarya bulunacak.  Vivo X60 Pro, 158.57 x 73.24 x 7.59 boyutlarında ve 178 gram ağırlığında olacak.



    https://www.gsmarena.com/vivo_x60_pro_full_specs_tenaa-news-46913.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )

    exynos anti fanatikleri gelmeden erdi onlari ikna etmeye ugrassin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı! 52 dk. Sonunda oldu: MediaTek mobil yonga pazarının lideri 1 sa. TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı 1 sa. Bloodborne ve Demon’s Souls'un yapımcısı Sony'den ayrıldı 2 sa. Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler 2 sa. Huawei akıllı yastığı satışa çıkıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Vivo X60 Pro'nun teknik detayları belli oldu: Exynos 1080 ile gelecek Sonraki Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 4 sa. Haftaya A101 marketlerde Huawei Y5 2019 ve Huawei GT2e akıllı saat var 5 sa. Mini görüntü aktarım cihazı bağış rekoru kırıyor 12 sa. Güney Kore'nin nükleer füzyon reaktörü yeni bir rekora imza attı 13 sa. 2600TBW ömürlü NVMe SSD, 7/24 çalışabilen HDD! "Seagate FireCuda 510 vs Ironwolf incelemesi" 14 sa. SilverStone harici NVMe SSD kutusunu duyurdu 15 sa. Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi 15 sa. Yeni Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'dan bir klip yayınlandı 16 sa. Google Chrome 2021’de Windows 10 altında daha az bellek kullanacak 16 sa. Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadow 17 sa. Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi 17 sa. OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek 18 sa. Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı 18 sa. Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar daha sıcak çalıştırıyor 18 sa. 89 TL değerindeki oyun My Time At Portia, Epic Games'te ücretsiz 19 sa. Tasarımı Tom Ford imzası taşıyan Oppo X ortaya çıktı 19 sa. Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı 19 sa. Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı 20 sa. Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek 20 sa. Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız