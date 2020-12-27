Vivo X60 Pro'nun teknik detayları belli oldu: Exynos 1080 ile gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. Vivo'nun piyasaya süreceği seriden X60 Pro, Çinli sertifika kurumu TENAA'da listelendi. Akıllı telefonun teknik detayları bu listelemede ortaya çıktı. Vivo X60 Pro, Exynos 1080 yonga setinden güç alacak.

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Vivo X60 teknik özellikleri

Vivo X60 Pro, 1080 x 2376 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6,56 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran aynı zamanda bir adet kamerayı ve parmak izi okuyucuyu barındırıyor.

Telefonda, dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Arka kamera kurulumunda, 48MP birincil lens, iki adet 13MP lens ve 8MP sensör bulunuyor. Önde ise 32MP bir kameraya yer verilmiş. Telefonda yer alan kameraların özellikleri ise bilinmiyor.

Vivo X60 Pro'ya, 2.8GHz saat hızına sahip Exynos 1080 yonga seti güç verecek. Telefonda 6GB/12GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı varyantları olacak.

Android 11 tabanlı OriginOS'un yer alacağı telefonda, 33W hızlı şarj özellekli 4.130mAh batarya bulunacak. Vivo X60 Pro, 158.57 x 73.24 x 7.59 boyutlarında ve 178 gram ağırlığında olacak.

https://www.gsmarena.com/vivo_x60_pro_full_specs_tenaa-news-46913.php

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