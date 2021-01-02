Yaklaşmakta olan Redmi K40, canlı olarak görüntülendi

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Qualcomm'un Snapdragon Zirvesi'nden kısa bir süre sonra Redmi CEO'su Lu Weibing, Redmi'nin Snapdragon 888 yonga setinden güç alan akıllı telefonları piyasaya süren ilk şirketlerden biri olacağını duyurmuştu. Yeni yonga setini ilk defa kullanacak olan telefonlardan biri olan Redmi K40'ın canlı görselleri sızdırıldı.

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En az iki farklı sürümü bulunacak

Bir süredir Redmi K40'a ait düşünülen bir görsel web'de yer alıyordu. Sızdırılan yeni görseldeki cihaz ile diğer görsel karşılaştırıldığında benzer tasarım dili görülse de bazı farklılıklar da yer alıyor. Bu da görsellerden birisinin Redmi K40'a diğerinin ise Redmi K40 Pro'ya ait olabileceği düşüncesini yaratıyor.

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Sızdırılan görselde, telefon kılıfı olduğu için cihazın net tasarımı tam belli olmuyor ancak ekranın üst-orta kısmında bir kamera olduğu görülüyor. Telefonun arka kısmının göründüğü görselde önceki nesile göre benzer bir kamera tasarımı var gibi görülse de kurulumdaki kameraların yerleşimleri farklı duruyor.

Redmi K40'ın alt kısmında, sol altta 3.5 mm ses girişi, ortada bir USB-C bağlantı noktası ve sağda hoparlör yer alıyor.

Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Redmi K40'ın, LCD ekranı, 4500 mAh pili ve yüksek hızlı şarj desteği olması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/01/this-is-how-the-upcoming-redmi-k40-smartphone-will-look-like/

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