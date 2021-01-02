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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaklaşmakta olan Redmi K40, canlı olarak görüntülendi

    Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak ilk telefonlardan biri olacak Redmi K40'ın canlı görselleri sızdırıldı. Telefonun bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm'un Snapdragon Zirvesi'nden kısa bir süre sonra Redmi CEO'su Lu Weibing, Redmi'nin Snapdragon 888 yonga setinden güç alan akıllı telefonları piyasaya süren ilk şirketlerden biri olacağını duyurmuştu. Yeni yonga setini ilk defa kullanacak olan telefonlardan biri olan Redmi K40'ın canlı görselleri sızdırıldı.

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    En az iki farklı sürümü bulunacak

    Bir süredir Redmi K40'a ait düşünülen bir görsel web'de yer alıyordu. Sızdırılan yeni görseldeki cihaz ile diğer görsel karşılaştırıldığında benzer tasarım dili görülse de bazı farklılıklar da yer alıyor. Bu da görsellerden birisinin Redmi K40'a diğerinin ise Redmi K40 Pro'ya ait olabileceği düşüncesini yaratıyor.

    Sızdırılan görselde, telefon kılıfı olduğu için cihazın net tasarımı tam belli olmuyor ancak ekranın üst-orta kısmında bir kamera olduğu görülüyor. Telefonun arka kısmının göründüğü görselde önceki nesile göre benzer bir kamera tasarımı var gibi görülse de kurulumdaki kameraların yerleşimleri farklı duruyor.

    Redmi K40'ın alt kısmında, sol altta 3.5 mm ses girişi, ortada bir USB-C bağlantı noktası ve sağda hoparlör yer alıyor.

    Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Redmi K40'ın, LCD ekranı, 4500 mAh pili ve yüksek hızlı şarj desteği olması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/01/this-is-how-the-upcoming-redmi-k40-smartphone-will-look-like/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ucuza güncel donanımla gelse tadından yenmez
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir cisim yaklaşıyor ! Nasıl yaklaşmakta olan, of şu başlıklar. "Sürümü yaklaşan ... ", "Yakında piyasaya sürülecek olan ..." bi sürü güzel şey varken
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Kesinlikle hocam, çok haklısınız.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LCD mi? Kalsın istemez.
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    damn2u (Sercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hasan.sonus
    Tamam teknolojik olarak Oled ve türevleri daha güncel fakat uzun süreli kullanımda ikisinde de yanık, ekranda iz bırakma vb. problemler devam ediyor. Önemli olan bunun önüne geçilmesi. Bir de yeni tepe seviye cihazlara bakıyorum 600-800nit ekranlar, peak olarak 1500'lere kadar çıkıyor, bu ekranlar yanmasın da ne olsun? Resmen adamlar elindeki teknolojiyi en kısa sürede tüketilebilir şekle getirmişler, yenisi çıkınca ona yöneltmeye uğraştırıyorlar.
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