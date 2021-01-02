Yaklaşmakta olan Redmi K40, canlı olarak görüntülendi

Qualcomm'un Snapdragon Zirvesi'nden kısa bir süre sonra Redmi CEO'su Lu Weibing, Redmi'nin Snapdragon 888 yonga setinden güç alan akıllı telefonları piyasaya süren ilk şirketlerden biri olacağını duyurmuştu. Yeni yonga setini ilk defa kullanacak olan telefonlardan biri olan Redmi K40'ın canlı görselleri sızdırıldı.
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En az iki farklı sürümü bulunacak
Bir süredir Redmi K40'a ait düşünülen bir görsel web'de yer alıyordu. Sızdırılan yeni görseldeki cihaz ile diğer görsel karşılaştırıldığında benzer tasarım dili görülse de bazı farklılıklar da yer alıyor. Bu da görsellerden birisinin Redmi K40'a diğerinin ise Redmi K40 Pro'ya ait olabileceği düşüncesini yaratıyor.
Sızdırılan görselde, telefon kılıfı olduğu için cihazın net tasarımı tam belli olmuyor ancak ekranın üst-orta kısmında bir kamera olduğu görülüyor. Telefonun arka kısmının göründüğü görselde önceki nesile göre benzer bir kamera tasarımı var gibi görülse de kurulumdaki kameraların yerleşimleri farklı duruyor.
Redmi K40'ın alt kısmında, sol altta 3.5 mm ses girişi, ortada bir USB-C bağlantı noktası ve sağda hoparlör yer alıyor.
Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Redmi K40'ın, LCD ekranı, 4500 mAh pili ve yüksek hızlı şarj desteği olması bekleniyor.
https://www.gizchina.com/2021/01/01/this-is-how-the-upcoming-redmi-k40-smartphone-will-look-like/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.