Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi

Çinli teknoloji devi Vivo bugün X60 serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon duyurdu. Vivo X60t olarak adlandırılan model yonga seti dışında standart Vivo X60'ın Çin versiyonuyla benzer tasarım ve özelliklere sahip.

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Akıllı telefon gücünü Samsung Exynos 1080 yerine MediaTek Dimensity 1100 platformundan alıyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 128 GB (UFS 3.1) depolama alanıyla sunulduğunu belirtelim. Cihazın yalnızca iki renk seçeneği var.

Vivo X60t, Full HD+ çözünürlük (2376 x 1080 piksel) ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.56 inç AMOLED ekran taşıyor. Ekranın merkezinde 32 megapiksel selfie kamerası içeren bir delik mevcut. Cihazın ekran-gövde oranı yüzde 92.76.

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Zeis imzalı kamera sistemi

Akıllı telefonun arka panelinde Zeiss imzalı kamera ünitesi yer alıyor. Modülde optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 megapiksel ana kamera, 2x zoom özellikli 13 megapiksel telefoto lens ve 120 derece görüş açısına sahip 13 megapiksel ultra geniş açılı lens bulunuyor.

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Vivo X60t'nin diğer özelliklerini ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 33W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 yüklü şekilde çıkan cihaz 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvasından ise yoksun.

Akıllı telefon Çin'de 533 dolar karşılığında satışa sunuldu. Şu an itibarıyla Vivo X60t'nin Çin dışındaki diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda bir bilgi yok.

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