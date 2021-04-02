Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi

    Vivo akıllı telefon serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Çinli üretici şimdi de sessiz sedasız bir şekilde Vivo X60t modelini piyasaya sürdü.
    02 Nisan 2021, 21:30 (1 hf.)
    3,3b
    1
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi

    Çinli teknoloji devi Vivo bugün X60 serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon duyurdu. Vivo X60t olarak adlandırılan model yonga seti dışında standart Vivo X60'ın Çin versiyonuyla benzer tasarım ve özelliklere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Vivo Y20s [G] tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Akıllı telefon gücünü Samsung Exynos 1080 yerine MediaTek Dimensity 1100 platformundan alıyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 128 GB (UFS 3.1) depolama alanıyla sunulduğunu belirtelim. Cihazın yalnızca iki renk seçeneği var.

    Vivo X60t, Full HD+ çözünürlük (2376 x 1080 piksel) ve 120 Hz tazeleme oranı sunan 6.56 inç AMOLED ekran taşıyor. Ekranın merkezinde 32 megapiksel selfie kamerası içeren bir delik mevcut. Cihazın ekran-gövde oranı yüzde 92.76.

    Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi
    Tam Boyutta Gör

    Zeis imzalı kamera sistemi

    Akıllı telefonun arka panelinde Zeiss imzalı kamera ünitesi yer alıyor. Modülde optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 megapiksel ana kamera, 2x zoom özellikli 13 megapiksel telefoto lens ve 120 derece görüş açısına sahip 13 megapiksel ultra geniş açılı lens bulunuyor.

    Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi
    Tam Boyutta Gör

    Vivo X60t'nin diğer özelliklerini ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 33W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 yüklü şekilde çıkan cihaz 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvasından ise yoksun.

    Akıllı telefon Çin'de 533 dolar karşılığında satışa sunuldu. Şu an itibarıyla Vivo X60t'nin Çin dışındaki diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda bir bilgi yok.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    S Schweinsteigery (Melik Bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zeiss görünce nokia lumia serisi geldi aklıma ne kameralar vardı yahu
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Schweinsteigery
    Zeiss hala iyi ama onu kullanacak üretici yok, Sony bir ara onlarla iş yapıyordu ama sonraları duymaz olduk.
    Telefon için aklıma gelen ilk şey keşke ön kamera'da büyük sensör ve zeiss lens kullanılsa çok iyi olurdu oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Hyundai, Google ile sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair söylentilere yanıt verdi 1 hf. Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor 1 hf. Pinterest, fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO'yu satın almak istiyor 1 hf. 7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı 1 hf. Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir 1 hf. Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor 1 hf. Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı 1 hf. Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler 1 hf. Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var 1 hf. Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor 1 hf. 2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı 1 hf. Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor” 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı 1 hf. Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı 1 hf. Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi Sonraki Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak 1 hf. Haftalık Film Önerisi 19: High Life 1 hf. Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden? 1 hf. LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir 1 hf. Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması 1 hf. Huawei Sound akıllı hoparlör nihayet Avrupa’da satışa çıkıyor 1 hf. Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde 1 hf. Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor 1 hf. Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı 1 hf. Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası 1 hf. Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC 1 hf. Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor 1 hf. realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme 1 hf. Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu 1 hf. The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor 1 hf. 2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede 1 hf. Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor 1 hf. Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız