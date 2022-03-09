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Vivo'nun yüksek özelliklere sahip iki yeni modeli Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus yakında tanıtılacak. Ancak şimdiden iki cihazında özellikleri ortaya çıktı. İşte Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus'ın muhtemel tüm özellikleri.

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Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus'ın özellikleri şekilleniyor

Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus üzerlerinde 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranlar taşıyacak. İki modelde de aynı ekranı kullanan Vivo, X80 Pro+ modelinde QHD+ LTPO 2 panel kullanıyor. X80 Pro'da ise FHD+ çözünürlük sunan bir ekran yer alacak. Ancak iki cihazda da 120Hz yenileme hızı sunulacak.

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X80 Pro versiyonuna Dimensity 9000 yonga setini ekleyen Vivo, X80 Pro+ modelinde Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini kullanmış. Pro+ versiyonunda 12GB RAM bellek ve 512GB depolama sunacak olan Vivo, X80 Pro'da 6GB ve 8GB RAM olmak üzere iki farklı RAM bellek tercihi sunuyor. Bu modelde 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama tercihi sunan Vivo, görünüşe göre hem üst hem alt modelde gayet yüksek performans sunacak.

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İki modelde de 50MP ana kamera kullanan Vivo, bu kameranın hemen yanında 12MP'lik ultra geniş açılı sensörler yer alacak. Vivo X80 Pro'da 32MP ön kamera kullanmayı tercih eden şirket, X80 Pro+ modelinde 44MP ön kamera kullanacak. Elektriksel anlamda gücünü 4700mAh'lik bataryalarından alacak olan X80 Pro ve X80 Pro+ modelleri 80W hızlı şarj desteği de sunacaklar. Cihazların fiyatları ise Pro için 900 Dolar, Pro+ için ise 1030 Dolar olarak şekillenecek.

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Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı