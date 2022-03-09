Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Vivo'nun yüksek özelliklere sahip iki yeni modeli Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus yakında tanıtılacak. Ancak şimdiden iki cihazında özellikleri ortaya çıktı. İşte Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus'ın muhtemel tüm özellikleri.
Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus'ın özellikleri şekilleniyor
Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre Vivo X80 Pro ve X80 Pro Plus üzerlerinde 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranlar taşıyacak. İki modelde de aynı ekranı kullanan Vivo, X80 Pro+ modelinde QHD+ LTPO 2 panel kullanıyor. X80 Pro'da ise FHD+ çözünürlük sunan bir ekran yer alacak. Ancak iki cihazda da 120Hz yenileme hızı sunulacak.
X80 Pro versiyonuna Dimensity 9000 yonga setini ekleyen Vivo, X80 Pro+ modelinde Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini kullanmış. Pro+ versiyonunda 12GB RAM bellek ve 512GB depolama sunacak olan Vivo, X80 Pro'da 6GB ve 8GB RAM olmak üzere iki farklı RAM bellek tercihi sunuyor. Bu modelde 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama tercihi sunan Vivo, görünüşe göre hem üst hem alt modelde gayet yüksek performans sunacak.
İki modelde de 50MP ana kamera kullanan Vivo, bu kameranın hemen yanında 12MP'lik ultra geniş açılı sensörler yer alacak. Vivo X80 Pro'da 32MP ön kamera kullanmayı tercih eden şirket, X80 Pro+ modelinde 44MP ön kamera kullanacak. Elektriksel anlamda gücünü 4700mAh'lik bataryalarından alacak olan X80 Pro ve X80 Pro+ modelleri 80W hızlı şarj desteği de sunacaklar. Cihazların fiyatları ise Pro için 900 Dolar, Pro+ için ise 1030 Dolar olarak şekillenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..