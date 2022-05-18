Vivo X80 ve Vivo X80 Pro tanıtıldı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Çin’de tanıttığı X80 serisini sonunda global olarak tanıttı. İki cihaz da yüksek performans ve amiral gemi özellikleri sunsa da standart modelden bazı özellikler kısılmış. Vivo X80 serisi Hindistan’da satışa çıkacak ancak Avrupa’da yalnızca X80 Pro satın alınabilecek.

Vivo X80 Pro özellikleri ve fiyatı

Ekran : 6.78 inç 120Hz QHD+ AMOLED

: 6.78 inç 120Hz QHD+ AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 12GB LPDDR5

: 12GB LPDDR5 Depolama : 256GB UFS 3.1

: 256GB UFS 3.1 Batarya ve şarj : 4700mAh, 80W kablolu 50W kablosuz şarj

: 4700mAh, 80W kablolu 50W kablosuz şarj IP68 su ve toz dayanıklılık sertifikası

Kamera : 50MP ISOCELL GVN + 48MP geniş açı + 12MP 2x optik yakınlaştırma + 8MP 5x periskop

: 50MP ISOCELL GVN + 48MP geniş açı + 12MP 2x optik yakınlaştırma + 8MP 5x periskop Fiyat: 1032 dolar

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Vivo X80 özellikleri ve fiyatı

Ekran : 6.78 inç 120Hz FHD+

: 6.78 inç 120Hz FHD+ İşlemci : MediaTek Dimensity 9000

: MediaTek Dimensity 9000 RAM : 8/12GB LPDDR5

: 8/12GB LPDDR5 Depolama : 128/256GB UFS 3.1

: 128/256GB UFS 3.1 Batarya ve şarj: 4500mAh, 80W kablolu şarj

4500mAh, 80W kablolu şarj IP53 su ve toz dayanıklılık sertifikası

Kamera : 50MP Sony IMX866 + 12MP geniş açılı IMX663 + 12MP 2x optik yakınlaştırma

: 50MP Sony IMX866 + 12MP geniş açılı IMX663 + 12MP 2x optik yakınlaştırma Fiyat: 709 dolar

Her iki cihaz da 32MP ön kamera ve Vivo V1 Plus görüntü işlemcisi ile geliyor. Ayrıca kameralar Zeiss ile birlikte geliştirilmiş ve Zeiss sertifikasına sahip. X80 Pro Cosmic Black, X80 ise Cosmic Black ve Urban Blue renk seçenekleri ile satışa çıkacak. İki cihaz da Android 12 temelli Funtouch OS ile geliyor ve Vivo, 3 Android sürüm güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik yaması sözü vermiş durumda. Cihazların önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor.

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