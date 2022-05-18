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    Vivo X80 ve Vivo X80 Pro tanıtıldı

    Çinli teknoloji şirketi Vivo, X80 serisini tanıttı. X80 serisi Snapdragon 8 Gen 1 ve MediaTek Dimensity 9000 seçenekleri ile geliyor. Her iki cihaz da 80W hızlı şarj desteği ile geliyor.
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    Vivo X80 serisi tanıtıldı
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Çin’de tanıttığı X80 serisini sonunda global olarak tanıttı. İki cihaz da yüksek performans ve amiral gemi özellikleri sunsa da standart modelden bazı özellikler kısılmış. Vivo X80 serisi Hindistan’da satışa çıkacak ancak Avrupa’da yalnızca X80 Pro satın alınabilecek.

    Vivo X80 Pro özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6.78 inç 120Hz QHD+ AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 12GB LPDDR5
    • Depolama: 256GB UFS 3.1
    • Batarya ve şarj: 4700mAh, 80W kablolu 50W kablosuz şarj
    • IP68 su ve toz dayanıklılık sertifikası
    • Kamera: 50MP ISOCELL GVN + 48MP geniş açı + 12MP 2x optik yakınlaştırma + 8MP 5x periskop 
    • Fiyat: 1032 dolar

    Vivo X80 özellikleri ve fiyatı

    • Ekran: 6.78 inç 120Hz FHD+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
    • RAM: 8/12GB LPDDR5
    • Depolama: 128/256GB UFS 3.1
    • Batarya ve şarj: 4500mAh, 80W kablolu şarj
    • IP53 su ve toz dayanıklılık sertifikası
    • Kamera: 50MP Sony IMX866 + 12MP geniş açılı IMX663 + 12MP 2x optik yakınlaştırma
    • Fiyat: 709 dolar

    Her iki cihaz da 32MP ön kamera ve Vivo V1 Plus görüntü işlemcisi ile geliyor. Ayrıca kameralar Zeiss ile birlikte geliştirilmiş ve Zeiss sertifikasına sahip. X80 Pro Cosmic Black, X80 ise Cosmic Black ve Urban Blue renk seçenekleri ile satışa çıkacak. İki cihaz da Android 12 temelli Funtouch OS ile geliyor ve Vivo, 3 Android sürüm güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik yaması sözü vermiş durumda. Cihazların önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor.

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    supervisorberk 4 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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