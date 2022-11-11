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    Amiral gemisi Vivo X90 Pro+ özellikleri netleşiyor: İşlemcisi belli oldu

    Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu Vivo X90 Pro+ Geekbench'te göründü. Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak yeni telefon neler sunuyor? İşte detaylar   
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    Vivo X90 Pro+ özellikleri netleşiyor: İşlemcisi beli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı ve tepe model cihazlara imza atan Vivo, önümüzdeki haftalarda yeni amiral gemisi Vivo X90 Pro+ modelini piyasaya sürecek. 1 inç boyutlarında Sony IMX 989 ana kamera ve Vivo V2 ISP (Görüntü Sinyal İşlemcisi) ile gelmesi beklenen yeni telefonun, işlemci ve bellek detayları nihayet belli oldu.

    Vivo X90 Pro+, Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor

    Paylaşılan Geekbench görüntülerine göre Vivo X90 Pro Plus, Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2’den güç alacak. Bununla birlikte 12GB RAM ve Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile birlikte gelen cihaz, gerçekleştirilen testlerde tek çekirdekte 1.485, çoklu çekirdekte ise 4,739 puana imza atmayı başarıyor.

    Kıyaslayacak olursak bu puanların Snapdragon 8 Gen 1 tarafında 1.200/3.200, Snapdragon 8 Gen 1+ tarafında ise 1.300/4.200 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yonga seti detaylarına ek olarak Vivo X90 Pro+ modelinin 144Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç kavisli AMOLED ekran, UFS 4.0 depolama, LPDDR5X RAM ve 4.700 mAh pil kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.  

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