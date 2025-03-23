Vivo Y300 Pro Plus 31 Mart'ta tanıtılıyor: İşte beklenen tüm özellikler

Vivo Y300 Pro+ teknik detayları ortaya çıktı
Çin sosyal medya platformlarında dolaşan posterlere göre, Vivo Y300 Pro+ siyah, pembe ve mavi renk seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Telefonun en dikkat çekici tasarım özelliklerinden biri dörtlü AMOLED ekranı ve arka taraftaki yuvarlak kamera modülü olarak öne çıkıyor. Bu tasarım yaklaşımı, cihaza hem modern hem de şık bir görünüm kazandırıyor.
Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi ile güçlendirilecek olan Vivo Y300 Pro+, sızdırılan diğer bilgilere göre OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 50 megapiksel çift arka kamera ve 32 megapiksel ön kamera ile gelecek. Bu kamera kurulumu, kullanıcılara yüksek çözünürlüklü ve titreşimsiz fotoğraflar çekme imkanı sunacak. Özellikle OIS teknolojisi, düşük ışık koşullarında bile net görüntüler elde etmeyi mümkün kılacak.
Vivo Y300 Pro+ 12 GB fiziksel RAM'in yanında 12 GB de sanal RAM desteğine sahip olacak. Böylece toplam 24 GB RAM kapasitesiyle çoklu görev performansında önemli bir avantaj sağlayacak. Ayrıca 512 GB dahili depolama alanı sunan cihaz, kullanıcıların yüksek boyutlu uygulama ve medya dosyalarını rahatlıkla saklayabilmesine olanak tanıyor.
Vivo Y300 Pro+'ın belki de en etkileyici özelliği, devasa 7.300mAh batarya kapasitesi olarak öne çıkıyor. 90W hızlı şarj teknolojisiyle birleştiğinde kısa sürede dolan bu büyük batarya, yoğun kullanıcılar için ideal bir çözüm sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!