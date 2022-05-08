Vivo Y15C resmen tanıtıldı: İşte özellikleri

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Çinli üretici Vivo, akıllı telefon yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Vivo Y15C adı altında piyasaya sürülen cihaz, IMG PowerVR GE8320 grafik birimi içeren sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga setini temel alıyor.

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3 GB RAM'e sahip cihazın 32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Hafızasının microSD kart desteği sayesinde 1 GB'a kadar artırılabildiğini belirtelim. Akıllı telefon kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkıyor.

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6.51 inç ekran ve 5.000 mAh pil

Vivo Y15C, HD+ çözünürlükte 6.51 inç LCD ekranla donatıldı. Arka panelinde 13 + 2 megapiksel sensörlü çift kamera bulunuyor. Ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 8 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş.

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Akıllı telefon 10W şarj destekli 5.000 mAh batarya içeriyor. Yan tarafa entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı da var. 163.96 x 75.2 x 8.28 mm boyutlarındaki Vivo Y15C'nin ağırlığı ise 179 gram. Şirketin resmi web sitesinde sessiz sedasız listelenen cihazın fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

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Vivo Y15C Özellikleri:

Ekran: 6.51 inç LCD, HD+

6.51 inç LCD, HD+ İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32/64 GB

32/64 GB İşletim sistemi: Android 12 (Funtouch OS 12)

Android 12 (Funtouch OS 12) Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj

5.000 mAh, 10W şarj Boyutlar: 163.96 x 75.2 x 8.28 mm

163.96 x 75.2 x 8.28 mm Ağırlık: 179 gr

179 gr Renkler: Mavi, Yeşil

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