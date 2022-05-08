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    Vivo Y15C resmen tanıtıldı: İşte özellikleri

    Vivo markası MediaTek platformunu temel alan yeni bir akıllı telefon tanıttı. Vivo Y15C isimli cihaz Helio P35 işlemci, 6.51 inç ekran ve 5.000 mAh pille geliyor.
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    Vivo Y15C resmen tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Çinli üretici Vivo, akıllı telefon yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Vivo Y15C adı altında piyasaya sürülen cihaz, IMG PowerVR GE8320 grafik birimi içeren sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 yonga setini temel alıyor.

    3 GB RAM'e sahip cihazın 32 ve 64 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Hafızasının microSD kart desteği sayesinde 1 GB'a kadar artırılabildiğini belirtelim. Akıllı telefon kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkıyor.

    Vivo Y15C resmen tanıtıldı: İşte özellikleri
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    6.51 inç ekran ve 5.000 mAh pil

    Vivo Y15C, HD+ çözünürlükte 6.51 inç LCD ekranla donatıldı. Arka panelinde 13 + 2 megapiksel sensörlü çift kamera bulunuyor. Ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 8 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş.

    Vivo Y15C resmen tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Akıllı telefon 10W şarj destekli 5.000 mAh batarya içeriyor. Yan tarafa entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı da var. 163.96 x 75.2 x 8.28 mm boyutlarındaki Vivo Y15C'nin ağırlığı ise 179 gram. Şirketin resmi web sitesinde sessiz sedasız listelenen cihazın fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

    Vivo Y15C resmen tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Vivo Y15C Özellikleri:

    • Ekran: 6.51 inç LCD, HD+
    • İşlemci: MediaTek Helio P35
    • RAM: 3 GB
    • Depolama: 32/64 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (Funtouch OS 12)
    • Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 10W şarj
    • Boyutlar: 163.96 x 75.2 x 8.28 mm
    • Ağırlık: 179 gr
    • Renkler: Mavi, Yeşil
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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