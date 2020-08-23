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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo Y20 ve Y20i'nin görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı!

    Vivo'nun bütçe dostu akıllı telefonlar olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Y20 ve Y20i'nin görüntüleri ve teknik detayları sızdırıldı. Her iki telefon da gücünü Snapdragon 460'tan alacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Vivo Y20 ve Y20i'nin görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı!
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun, üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda piyasaya sürmeyi amaçladığı yeni telefonları Y20 ve Y20i'nin teknik detayları ve görüntüleri sızdırıldı. Bütçe dostu olarak giriş sevesiyeni hedefleyen her iki model de Qualcomm'un bu yılın başında tanıttığı yonga seti Snapdragon 460'tan güç alacak.

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    Sızdırılan görselde Vivo Y20 ve Vivo Y20i'nin 6.51 inç Halo Full View Ekrana sahip olduğu görülüyor. Sızıntı panelin tipi ve çözünürlüğünden bahsetmese de telefonların HD + çözünürlüklü bir LCD ekran ile gelmesi muhtemel görülüyor.

    Her iki telefonun da üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Kurulumda, 13MP birincil, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.

    Vivo Y20 ve Y20i, 5.000mAh kapasitesinde batarya ile gelecek. Vivo Y20'de, 18W hızlı şarj desteği olacak. Parmak izi okuyucu telefonun yanına entegre şekilde bulunacak.

    Ayrıca, bu cihazlar Android 10 tabanlı FunTouch OS 10.5 üzerinde çalışacak.



    https://www.gsmarena.com/vivo_y20_y20i_full_specs_images-news-44875.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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