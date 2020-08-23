Warner Bros.'un merakla beklenen oyunu 'Gotham Knights' duyuruldu!

Tam Boyutta Gör

Warner Bros. Games Montreal tarafından geliştirilen 'Gotham Knights' video oyunu DC FanDome etkinliğinde tanıtıldı. Etkinlikte oyunun, tanıtım videosu ve yaklaşık 8 dakikalık oynanış videosu da paylaşıldı.

"Gotham Knights" oyunu PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series X için 2021 yılında piyasaya sürülecek.

İlginizi Çekebilir

'Suicide Squad: Kill the Justice League' video oyununun ilk fragmanı yayınlandı

Ayrıca Bkz. "'Suicide Squad: Kill the Justice League' video oyununun ilk fragmanı yayınlandı"

Tanıtım videosunun başlangıcında, Batman'dan gelen bir video mesajı, Batcave'nin yok edildiğini ve Code Black adlı bir protokolün başlatıldığını ortaya koyuyor. Video mesajda Batman: “Gotham'ın koruyucularına her zamankinden daha çok ihtiyacı olacak” diyor. Batman'in ölümünün ardından patlayan suç oranlarından Gothom'ı koruması için 4 kahraman işe koyuluyor.

Tam Boyutta Gör

Oyunda kontrol edilebilir dört farklı kahraman bulunuyor. Red Hood, Robin, Nightwing ve Batgirl şehri korumak gibi bu zorlu görevin üstesinden beraber gelmeye çalışacaklar. Farklı özelliklere sahip bu dört kahraman, oyunda ortak bir çalışma yürütecekler. "Gotham Knights" oyunu tek kişi oynanabileceği gibi eşli sistemle yardımlaşılarak da oynanabilinecek. Geliştiriciler, oyun hakkında fazla detay vermekten kaçındılar.

Tanıtım videosu

Oynanış videosu

https://www.engadget.com/dc-fandome-warner-brothers-montreal-180551321.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.