Vivo Y20s [G] tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Vivo, Filipinler pazarında Vivo Y20s [G] olarak adlandırılan yeni bir Y serisi akıllı telefon duyurdu. Tanıtılan cihaz yonga seti haricinde Vivo Y20s ile hemen hemen aynı özelliklere sahip.

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Vivo Y20s [G], 8 megapiksel selfie kamerası içeren damla çentikli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihazda HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranını destekleyen 6.51 inç boyutunda ekran var.

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Akıllı telefonun arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel bokeh kamerası ve 2 megapiksel süper makro kameradan oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Dikdörtgen modül aynı zamanda LED flaşa da ev sahipliği yapıyor.

Vivo Y20s [G] gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemcisinden alıyor. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatıldığını belirtelim. Hafızası microSD kart ile daha da genişletilebiliyor.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Akıllı telefonda 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile yer verilmiş. Ayrıca kutudan Android 11 tabanlı FuntouchOS 11 arayüzü ile çıkıyor. Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz.

Vivo Y20s [G] siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. 10 Nisan itibarıyla ön siparişe açılan cihazın fiyat etiketi 206 dolar. Akıllı telefonun uluslararası pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

https://www.vivo.com/ph/products/y20sg

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