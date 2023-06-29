Tam Boyutta Gör Kısa süre önce tanıtılan Vivo X90s modeli ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran Vivo, bütçe odaklı ürün yelpazesini de hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen Vivo Y27 5G özellikleri netleşmeye başladı. Gelin ayrıntılara hep birlikte göz atalım.

Vivo Y27 5G özellikleri belli oldu

Daha önce Vivo Y27 5G'nin MediaTek Dimensity 6020 platformu ile Geekbench'te listelendiğinden sizlere bahsetmiştik. Bunun hemen ardından Google Play veritabanında listelenen telefon, son olarak EEC ve NBTC sertifikasyon sitesinden geçti. Paylaşılan raporlara göre Vivo Y27 5G, ön tarafta 90 hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlük sunan 6,64 inç LCD ekrana sahip olacak.

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Kamera bölümünde cihazın 50MP birincil ve 2MP yardımcı kameradan oluşan çift kamera sistemine ev sahipliği yapması bekleniyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 16MP özçekim kamerası bulunacak.

Gücünü MediaTek Dimensity 6020 platformundan alacak Vivo Y27 5G, Android 13 işletim sistemi ve 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile kutudan çıkacak. Bu bilgilerin ışığında yaklaşmakta olan cihazın yeniden markalanmış bir Vivo V27 5G olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca sertifika bilgileri, telefonun çok yakında Tayland pazarında satışa çıkacağını gösteriyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

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Vivo Y27 5G için geri sayım başladı: Özellikleri belli oldu