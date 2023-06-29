Vivo Y27 5G için geri sayım başladı: Özellikleri belli oldu

Vivo Y27 5G özellikleri belli oldu
Daha önce Vivo Y27 5G'nin MediaTek Dimensity 6020 platformu ile Geekbench'te listelendiğinden sizlere bahsetmiştik. Bunun hemen ardından Google Play veritabanında listelenen telefon, son olarak EEC ve NBTC sertifikasyon sitesinden geçti. Paylaşılan raporlara göre Vivo Y27 5G, ön tarafta 90 hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlük sunan 6,64 inç LCD ekrana sahip olacak.
Kamera bölümünde cihazın 50MP birincil ve 2MP yardımcı kameradan oluşan çift kamera sistemine ev sahipliği yapması bekleniyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 16MP özçekim kamerası bulunacak.
Gücünü MediaTek Dimensity 6020 platformundan alacak Vivo Y27 5G, Android 13 işletim sistemi ve 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile kutudan çıkacak. Bu bilgilerin ışığında yaklaşmakta olan cihazın yeniden markalanmış bir Vivo V27 5G olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca sertifika bilgileri, telefonun çok yakında Tayland pazarında satışa çıkacağını gösteriyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D