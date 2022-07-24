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    Redmi Pad 5G'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı

    Redmi markası altında piyasaya sürülmesi beklenen ilk tablet ortaya çıktı. Çinli kaynaklar Redmi Pad 5G olarak anılan cihazın canlı görüntüsünü internete sızdırdı.
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    Redmi Pad 5G'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı
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    Redmi markasının ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlandığı bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Sonunda cihazın canlı görüntüsü internete sızdırıldı. Yayınlanan fotoğraf Redmi Pad 5G adı altında çıkış yapması beklenen modelin arka panelini gözler önüne seriyor.

    Tablet metal gövdeyler gelecek. Ayrıca tek bir arka kamera içerdiğini görüyoruz. Ön bilgiler Redmi Pad 5G'nin 2K ekran taşıyacağı yönünde. Teknik özellikler bakımından Mi Pad 5'e yakın mı yoksa daha düşük kapasiteli mi olacağı henüz bilinmiyor.

    Redmi Pad 5G'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı
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    67W hızlı şarj desteği

    Redmi Pad 5G'nin MediaTek işlemci ile güçlendiriebileceği ifade ediliyor. Pro varyantının da masada olduğunu belirtelim. Tablet için konuşulanlar arasında 67W hızlı şarj desteği de var. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Daha fazlasını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/07/24/redmi-pad-5g-live-shot-leaked-heres-what-to-expect/ https://m.weibo.cn/detail/4794392432870245
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