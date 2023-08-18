Vivo Y77t tanıtıldı: 120 Hz ekran, Dimensity 7020 işlemci, 12GB'a kadar RAM

Vivo bütçe dostu Y serisi akıllı telefonların ailesini genişletmeye devam ediyor. Çinli marka Vivo Y77t isimli yeni bir model çıkardı. Tasarımı ve teknik özellikleri ile vivo Y78'e benzeyen cihaz 2388 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.64 inçlik ekranla geliyor.
Akıllı telefonun Dimensity 7020 yonga setinden güç aldığını belirtelim. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda ayrıca 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı mevcut.
Android 13 ve üç farklı renk
Vivo Y77t'nin diğer özelliklerini 50 megapiksel + 2 megapiksel çift ana kamera sistemi, 8 megapiksel ön kamera, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon kutudan Android 13 işletim sistemi ve OriginOS 3 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor.
Vivo Y77t hali hazırda Çin'de satışa sunulmuş durumda. Akıllı telefonun üç farklı renk seçeneği var. Cihazın global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok. İki farklı konfigürasyonda sunulan modelin fiyat etiketleri aşağıda görebilirsiniz.
Vivo Y77t Özellikleri
- Ekran: 6.64 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7020
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP, 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.000 mAh (44W)
- İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS)
Vivo Y77t Fiyatı
- 8/256 GB - 190 dolar
- 12/256 GB - 220 dolar
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.