Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Y77t tanıtıldı: 120 Hz ekran, Dimensity 7020 işlemci, 12GB'a kadar RAM

    Vivo uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesine yeni bir model ekledi. Şirketin satışa sunduğu vivo Y77t isimli model MediaTek işlemci ve 256 GB temel depolama seçeneğiyle sunuluyor.
    Oy Ver

    Vivo Y77t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Vivo bütçe dostu Y serisi akıllı telefonların ailesini genişletmeye devam ediyor. Çinli marka Vivo Y77t isimli yeni bir model çıkardı. Tasarımı ve teknik özellikleri ile vivo Y78'e benzeyen cihaz 2388 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.64 inçlik ekranla geliyor.

    Akıllı telefonun Dimensity 7020 yonga setinden güç aldığını belirtelim. Bu platforma 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda ayrıca 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı mevcut.

    Vivo Y77t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Android 13 ve üç farklı renk

    Vivo Y77t'nin diğer özelliklerini 50 megapiksel + 2 megapiksel çift ana kamera sistemi, 8 megapiksel ön kamera, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve USB-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon kutudan Android 13 işletim sistemi ve OriginOS 3 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor.

    Vivo Y77t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Vivo Y77t hali hazırda Çin'de satışa sunulmuş durumda. Akıllı telefonun üç farklı renk seçeneği var. Cihazın global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok. İki farklı konfigürasyonda sunulan modelin fiyat etiketleri aşağıda görebilirsiniz.

    Vivo Y77t tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Vivo Y77t Özellikleri

    • Ekran: 6.64 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7020
    • RAM: 8/12 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP, 2 MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.000 mAh (44W)
    • İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS)

    Vivo Y77t Fiyatı

    • 8/256 GB - 190 dolar
    • 12/256 GB - 220 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    just polo ile us polo arasındaki fark half life bot atma debriyaja basınca ses kesiliyor nfs most wanted tam ekran yapma mazot içilirse ne yapılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız