Vivo Y78t tanıtıldı: Snapdragon 6 Gen 1, 50 MP kamera, 6.000 mAh pil, 120 Hz ekran

Vivo markası Y serisi kapsamımda yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı. Vivo Y78t olarak adlandırılan model Full HD+ çözünürlük (1080 x 2388 piksel) ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.64 inç boyutunda LCD ekran taşıyor.
Çinli şirketin yeni telefonu Snapdragon 6 Gen 1 işlemci ile donatıldı. Bu yonga setine 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka tarafında ise 50 + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera var.
Devasa batarya
Vivo Y78t, 44W hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh'lik devasa bir bataryadan besleniyor. Diğer özelliklerini Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Parmak izi tarayıcısı cihazın sağ kenarında yer alıyor.
Akıllı telefonun kutudan Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Vivo Y78t, 22 Ekim itibarıyla Çin'de siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Diğer pazarlara ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok.
Vivo Y78t Özellikleri
- Ekran: 6.64 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 6.000 mAh (44W hızlı şarj)
- Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3.0)
- Renk: Siyah, Beyaz, Yeşil
Vivo Y78t Fiyatı
- Vivo Y78t [8/128 GB] - 150 dolar
- Vivo Y78t [8/256 GB] - 163 dolar
- Vivo Y78t [12/256 GB] - 205 dolar
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.