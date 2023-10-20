Vivo Y78t tanıtıldı: Snapdragon 6 Gen 1, 50 MP kamera, 6.000 mAh pil, 120 Hz ekran

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Vivo markası Y serisi kapsamımda yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon tanıttı. Vivo Y78t olarak adlandırılan model Full HD+ çözünürlük (1080 x 2388 piksel) ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.64 inç boyutunda LCD ekran taşıyor.

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Çinli şirketin yeni telefonu Snapdragon 6 Gen 1 işlemci ile donatıldı. Bu yonga setine 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Arka tarafında ise 50 + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera var.

Devasa batarya

Vivo Y78t, 44W hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh'lik devasa bir bataryadan besleniyor. Diğer özelliklerini Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Parmak izi tarayıcısı cihazın sağ kenarında yer alıyor.

Akıllı telefonun kutudan Android 13 tabanlı OriginOS 3.0 yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Vivo Y78t, 22 Ekim itibarıyla Çin'de siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Diğer pazarlara ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok.

Vivo Y78t Özellikleri

Ekran: 6.64 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz

6.64 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 6.000 mAh (44W hızlı şarj)

6.000 mAh (44W hızlı şarj) Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 13 (OriginOS 3.0)

Android 13 (OriginOS 3.0) Renk: Siyah, Beyaz, Yeşil

Vivo Y78t Fiyatı

Vivo Y78t [8/128 GB] - 150 dolar

Vivo Y78t [8/256 GB] - 163 dolar

Vivo Y78t [12/256 GB] - 205 dolar

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