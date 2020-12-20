Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı

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Akıllı telefon üreticilerinden Vivo'nun önümüzdeki yılın ilk yarısında iQOO 7 adı verilen amiral gemisi akıllı telefonunu satışa sunacağına dair bilgiler mevcuttu. Şirket şimdi ise adı geçen cihazın ilk teaser görüntüsünü paylaşarak merakları bir nebze de olsa giderdi.

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Akıllı telefonun arka panelinin sergilendiği görselde, cihazın kırmızı, siyah ve mavi dikey şeritlerle süslendiğini görüyoruz. Bu da iQOO 7'nin BMW M serisinin tasarım esintilerini taşıyan özel bir sürümle geleceğine işaret ediyor diyebiliriz. Zira daha önceki dönemde Vivo, iQOO 5 Pro'nun BMW özel sürümünü piyasaya sürmek için de dev otomotiv şirketi ile bir işbirliği yapmıştı.

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Snapdragon 888 ile gelecek

iQOO 7'nin arka panelin sol üst köşesinde çift LED flaşlı üçlü kamera yer alıyor ve söylentilere göre ana sensörün çözünürlüğü 50 milyon piksel olacak. Akıllı telefonun düz bir ekranla ve 16MP çözünürlük sunan ön kamera ile geleceği ve ekran çözünürlüğünün FullHD+'dan daha düşük olmayacağı da sızan bilgiler arasında.

Cihaz bir Cortex-X1 çekirdeği, üç Cortex-A78 çekirdeği ve dört Cortex-A55 çekirdeğini birleştiren en yeni Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisini temel alacak. Bu yonga seti, Adreno 660 grafik birimi ve Snapdragon X60 5G modemi de barındırıyor. Akıllı telefonun ultra hızlı 120 watt şarj desteği ve Android 11 tabanlı Origin OS / iQOO UI arayüzü ile birlikte geleceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.gizmochina.com/2020/12/19/iqoo-7-officially-confirmed/

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