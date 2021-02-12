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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katlanabilir iPhone'un olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Bir süredir Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen katlanabilir iPhone modelinin teknik özellikleri ve fiyatı hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.
    12 Şubat 2021, 15:45 (5 gün)
    5b
    1
    14
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Katlanabilir iPhone'un olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
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    Çinli kaynaklar, Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için yeni bir menteşe tasarımı geliştirdiğini bildirdi. Menteşe, Samsung Galaxy Z Flip modelinde olduğu gibi kasanın içinde yer alacak.

    Ayrıca Bkz. "Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı"

    1500 dolardan satılabilir

    Böyle bir akıllı telefonun 2023 yılında piyasaya sürüleceği ve çapraz olarak 7.3 ila 7.6 inçlik OLED ekranla geleceği tahmin ediliyor. Katlanabilir iPhone modelinin stylus kalem desteği sunacağı da iddialar arasında. Aynı zamanda cihazın, büküldüğünde kırılmayacak ve deformasyonların oluşmasına izin vermeyecek, kimyasal olarak sertleştirilmiş seramik cam ile korunacağı belirtiliyor.

    Katlanabilir iPhone'un olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir iPhone'un 8 GB RAM ve 1 TB dahili bellek alacağı varsayılıyor. İşlemci konusunda bilgi yok, ancak şirketin bu noktada çok güçlü bir çözüm sunması bekleniyor. Fiyata gelince, Apple'ın bu iPhone modelini 1.500 dolardan satışa sunması kuvvetle muhtemel.



    https://news.mydrivers.com/1/740/740208.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SaB0 (M KSKN) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple Türkiye reklamı;

    “Biz sizin yerinize dürdük, sokabilirsiniz...”
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple katlanabilir cihazları çöp edecek sunum hazırlığında, müşterisi niye istesin ki ne gerek var ? çıkartsın da iPad leri MacBook ları çöp mü olsun yani? piyasaya faydasız yere çöp cihazlar çıkaran şirketler gibi kendi ayağına sıkmaz Apple, segmentini korur, daha portatif ürün sunar bence iPhone mini gibi
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    D Diaturk48 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne gerek var katlamaya
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    Wol4onak 2 gün ( Mesaj Silindi ) Diaturk48
    Katlanabilir ekran çok zorlama gereksiz birşey
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    damn2u (Sercan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Katlanabilir cihazlar söz konusu olunca belki Apple başarılı olabilir. Neden derseniz iPad vb. platformlar için nasıl özel yazılımlar ve uygulamalar geliştirilmesi için uğraşıyorlar ve yazılımcıları teşvik ediyorlarsa katlanabilir cihazlar için de özel şeyler yapabilirler. Sadece tasarım konusunda emin olamıyorum kusursuzluğa yakın bir cihaz yapabilirler mi.
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple in bitisi olur..
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben buna katlanamam.
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2023 te çok şeyler olacak
    Yanıtla +2
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    SaB0 (M KSKN) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple Türkiye reklamı;

    “Biz sizin yerinize dürdük, sokabilirsiniz...”
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    java (Kaya Kaya) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1500 USD'ye deli gibi satar...
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    Gargagar 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yine daha önce buluşu yapılan bir icadı yeni bir şey gibi pazarlamıştır.



    İphone kullanıcısıyım ama bu şeyler komik duruyor.
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    crazywinner3 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bari sen yapma Apple. Katlanabilir telefonun ne artısı var anlamış değilim. Teknoloji yetmiyorsa piyasaya sürmenin anlamı yok. Tırnakla çizilen ekranda ne yapılabilir ki ?
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    T th9 5 gün ( Mesaj Silindi ) crazywinner3
    tırnakla çizilmeyen ekran yapsalar
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    Apple, katlanabilir iphone ve
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