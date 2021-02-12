Katlanabilir iPhone'un olası özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

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Çinli kaynaklar, Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için yeni bir menteşe tasarımı geliştirdiğini bildirdi. Menteşe, Samsung Galaxy Z Flip modelinde olduğu gibi kasanın içinde yer alacak.

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1500 dolardan satılabilir

Böyle bir akıllı telefonun 2023 yılında piyasaya sürüleceği ve çapraz olarak 7.3 ila 7.6 inçlik OLED ekranla geleceği tahmin ediliyor. Katlanabilir iPhone modelinin stylus kalem desteği sunacağı da iddialar arasında. Aynı zamanda cihazın, büküldüğünde kırılmayacak ve deformasyonların oluşmasına izin vermeyecek, kimyasal olarak sertleştirilmiş seramik cam ile korunacağı belirtiliyor.

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Katlanabilir iPhone'un 8 GB RAM ve 1 TB dahili bellek alacağı varsayılıyor. İşlemci konusunda bilgi yok, ancak şirketin bu noktada çok güçlü bir çözüm sunması bekleniyor. Fiyata gelince, Apple'ın bu iPhone modelini 1.500 dolardan satışa sunması kuvvetle muhtemel.

https://news.mydrivers.com/1/740/740208.htm

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