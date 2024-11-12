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    Anlık Bildirim

    Bitcoin 90 bin dolara dayandı, DOGE 50 cente yürüyor, Binance TR 35 milyar TL hacim üretti

    Bitcoin düşüş beklentilerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Önce 81 bin dolar sonra 85 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin şimdi de 90 bin dolar seviyesine dayandı.
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    ABD seçimleri sonrasında kripto para piyasasında başlayan bayram havası tam gaz devam ediyor. Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarken, Binance ve Binance TR borsaları da rekor günlük hacimlere ulaştı. 

    Bitcoin 100 bin dolar olacak mı?

    Donald Trump henüz yemin törenine çıkmadı ancak sanki koltuğa oturmuş gibi Bitcoin yükselişine devam ediyor. Yaklaşık 1 haftada Bitcoin yüzde 50 civarında bir yükseliş yaptı ve 90 bin dolar sınırına dayandı.

     

    Pazarda günlük hacim 324 milyar dolar seviyesine çıkarken Binance borsasının 60 milyar dolar günlük hacimle tarihi bir rekora imza attığı görüldü. Binance TR borsası ise yaklaşık 34 milyar TL günlük hacme ulaşarak ülkemizde de kırılması zor bir rekora yürüdü. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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