Bitcoin 90 bin dolara dayandı, DOGE 50 cente yürüyor, Binance TR 35 milyar TL hacim üretti

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Tam Boyutta Gör ABD seçimleri sonrasında kripto para piyasasında başlayan bayram havası tam gaz devam ediyor. Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarken, Binance ve Binance TR borsaları da rekor günlük hacimlere ulaştı.

Bitcoin 100 bin dolar olacak mı?

Donald Trump henüz yemin törenine çıkmadı ancak sanki koltuğa oturmuş gibi Bitcoin yükselişine devam ediyor. Yaklaşık 1 haftada Bitcoin yüzde 50 civarında bir yükseliş yaptı ve 90 bin dolar sınırına dayandı.

Bitcoin durmuyor 1 gün önce eklendi

Pazarda günlük hacim 324 milyar dolar seviyesine çıkarken Binance borsasının 60 milyar dolar günlük hacimle tarihi bir rekora imza attığı görüldü. Binance TR borsası ise yaklaşık 34 milyar TL günlük hacme ulaşarak ülkemizde de kırılması zor bir rekora yürüdü.



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