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    Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta serisi bu akşam başlıyor

    Vodafone FreeZone yeni bir kampanya başlattı: PC Game Pass kampanyası. Biz de yeni serimizde PC Game Pass'teki oyunlara yakından bakacağız ve sizlere Game Pass'i tanıtmaya çalışacağız.
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    Vodafone FreeZone ile PC Game Pass serisinin ilk videosu bu akşam
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    Vodafone FreeZone bildiğiniz gibi mobil oyuncular için birçok avantaja sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde mobil oyuncular için değil bu sefer de PC oyuncuları için güzel bir kampanyaya imza attı. 

    Biz de bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan bu yeni serimizde sizler PC Game Pass'in ne olduğunu ve hangi oyunları içerdiğini göstermek istedik. İlk bölümün fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz. İlk bölüm 18 Eylül saat 19:00'da hem Youtube'da hem de ana sayfamızda yayında.

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