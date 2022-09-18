Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta serisi bu akşam başlıyor

Tam Boyutta Gör

Vodafone FreeZone bildiğiniz gibi mobil oyuncular için birçok avantaja sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde mobil oyuncular için değil bu sefer de PC oyuncuları için güzel bir kampanyaya imza attı.

AMD Ryzen 9 7900X performans testinde Core i9-12900K’yı geçiyor 14 sa. önce eklendi

Biz de bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan bu yeni serimizde sizler PC Game Pass'in ne olduğunu ve hangi oyunları içerdiğini göstermek istedik. İlk bölümün fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz. İlk bölüm 18 Eylül saat 19:00'da hem Youtube'da hem de ana sayfamızda yayında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Vodafone FreeZone ile PC Game Pass serisinin ilk videosu bu akşam