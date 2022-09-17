AMD Ryzen 9 7900X performans testinde Core i9-12900K’yı geride bırakıyor

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AMD’nin Zen 4 mimarisi üstünde şekillenen Ryzen 7000 ailesi zaten firmanın tanıtımıyla birlikte duyurulmuştu. AMD ilk olarak dört işlemci modelini piyasaya sürecek ve Ryzen 9 7900X’de onlardan birisi. Üst seviyeye hitap eden işlemci, Geekbench 5 testinde şimdiye kadar görmediğimiz tek üründü ama artık kağıt üstündeki performansı hakkında da fikir sahibiyiz.

AMD Ryzen 9 7900X, 12 çekirdek ve 24 izlek birimden oluşuyor. Taban frekans hızı 4.7 GHz olarak açıklanan işlemci mevcut hızını 5.6 GHz seviyesine kadar yükseltebilecek. Toplamda 76 MB önbellek sunan Ryzen 9 7900X, 170W TDP değerine sahip.

Intel yanlışlıkla 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini paylaştı 3 gün önce eklendi

Geekbench 5 testinde karşımıza çıkan Ryzen 9 7900X, 32 GB DDR5 bellekli Gigabyte X670E AORUS Master anakartlı test sisteminde çalıştırılmış. İşlemcinin bu testte elde ettiği sonuçlara gelirsek, tek çekirdek performansında 2167 puan, çok çekirdek performansında ise 18446 puan aldığını görüyoruz.

12 çekirdekli Ryzen 9 7900X, 16 çekirdekli Core i9 12900K’yı geçiyor

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Ryzen 9 7900X’in elde ettiği sonuçları karşılaştırmak için benzer koşullarda test edilen Core i9 12900K ve Ryzen 9 5900X’in verilerine bakabiliriz. Ryzen 9 7900X, selefini adete silip süpürüyor diyebiliriz. Zira yeni Zen 4 işlemci tek çekirdek performansında Ryzen 9 5900X’in yüzde 30, çok çekirdek performansında ise yüzde 33 önünde yer alıyor. Öte yandan Ryzen 9 7900X, çoklu çekirdek alanında Core i9 12900K’dan yaklaşık olarak yüzde 15-20, tek çekirdek performansında ise yaklaşık yüzde 10 daha hızlı görünüyor.

Intel’in 13. nesil Raptor Lake işlemcilerinin fiyat avantajı olabilir

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Intel’in yeni 13. nesil Core i7 13700K işlemcisinin çoklu çekirdek performansında Ryzen 9 7900X’i geride bıraktığını fakat tek çekirdek performansında ise geride kaldığını görüyoruz. Öte yandan AMD, Ryzen 9 7900X'in fiyatını 549 dolar olarak belirlemiş durumda ki bu yüksek bir fiyat. Zira halihazırda bulunan Core i7 12700K, 409 dolar fiyat ile satışa çıktı. Intel’in bu nesilde yaklaşık yüzde 20 fiyat artışı yapması halinde dahi Core i7 13700K'nınfiyatı 500 dolardan daha düşük oluyor. Ayrıca Core i7 13700K’nın F versiyonu daha da uygun fiyatlı olacaktır. Dolayısıyla fiyat avantajının Intel'in 13. nesil Raptor Lake ailesine gittiğini görebiliriz.

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AMD Ryzen 9 7900X performans testinde Core i9-12900K’yı geçiyor