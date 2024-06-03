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    Vodafone Her Şey Yanımda'da Babalar Günü indirimleri başladı

    Vodafone'un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'da Babalar Günü hediyesi olarak alınabilecek ürünler indirime girdi. Ayrıca hediye internet kampanyası başladı.
    Vodafone Her Şey Yanımda'da Babalar Günü indirimleri başladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda’da Babalar Günü’ne özel indirim başladı. Giyim, teknoloji, kişisel bakım gibi kategorilerde Babalar Günü hediyesi olarak alınabilecek ürünler indirimli fiyatlara sunuluyor.

    Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor. 2024 yılında 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Her Şey Yanımda’daki indirimler ise 15 Haziran’a kadar devam edecek.

    10 GB interent hediye

    Vodafone müşterileri, alışveriş yaptıkça hediye internet kazanıyor. İlk alışverişe özel kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri alışverişlerde 5 GB internet, 750 TL ve üzeri alışverişlerde ise 10 GB internet hediye ediliyor. Vodafone müşterileri, 200 TL ve üzeri alışverişlerinde ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor.

    Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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