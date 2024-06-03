Vodafone Her Şey Yanımda'da Babalar Günü indirimleri başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda’da Babalar Günü’ne özel indirim başladı. Giyim, teknoloji, kişisel bakım gibi kategorilerde Babalar Günü hediyesi olarak alınabilecek ürünler indirimli fiyatlara sunuluyor.

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor. 2024 yılında 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Her Şey Yanımda’daki indirimler ise 15 Haziran’a kadar devam edecek.

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10 GB interent hediye

Vodafone müşterileri, alışveriş yaptıkça hediye internet kazanıyor. İlk alışverişe özel kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri alışverişlerde 5 GB internet, 750 TL ve üzeri alışverişlerde ise 10 GB internet hediye ediliyor. Vodafone müşterileri, 200 TL ve üzeri alışverişlerinde ücretsiz kargo fırsatından yararlanıyor.

Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

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