Vodafone Her Şey Yanımda’da “Karne Şenliği” indirimleri başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone’un e-ticaret pazaryeri Her Şey Yanımda’da karne gününe özel kampanya başladı. Karne hediyesi olarak satın alınabilecek pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Karne Şenliği indirimlerine baktığımızda oyun konsolu, bilgisayar, telefon, tablet, scooter, Lego, kutu oyunu, puzzle, müzik enstrümanı, ayakkabı ve spor ürünlerinde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. İndirimler 14 Haziran’a kadar devam edecek.

Vodafone Karne Şenliği

İlk siparişe 10 GB internet hediye

Müşteriler, “Karne Şenliği” kampanyasına ek olarak platformdaki diğer kampanyalardan da yararlanabiliyor. Vodafone bireysel müşterileri, dijital çekiliş ürünleri hariç ilk alışverişlerinde 500 TL ve üzerine 5 GB, 750 TL ve üzerine 10 GB internet paketi kazanıyor. 200 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz oluyor.

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp ve Telegram indirim kanalımız açıldı 3 gün önce eklendi

Akbank’tan 100 TL chip-para

Akbank işbirliğiyle, 18-26 yaş arası Akbank müşterilerine, Akbank Mobil’de yer alan “Her Şey Yanımda’da 100 TL chip-para” kampanyasından yararlanma imkânı sunuluyor. Kampanya tarihleri arasında, Axess veya Wings kredi kartları ile Vodafone Her Şey Yanımda’da tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL chip-para kazanılıyor. Kazanılan chip-para, harcama sonrası 4 iş gününde hesaba yansıtılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.