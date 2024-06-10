Vodafone Her Şey Yanımda’da “Karne Şenliği” indirimleri başladı

Karne Şenliği indirimlerine baktığımızda oyun konsolu, bilgisayar, telefon, tablet, scooter, Lego, kutu oyunu, puzzle, müzik enstrümanı, ayakkabı ve spor ürünlerinde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. İndirimler 14 Haziran’a kadar devam edecek.
İlk siparişe 10 GB internet hediye
Müşteriler, “Karne Şenliği” kampanyasına ek olarak platformdaki diğer kampanyalardan da yararlanabiliyor. Vodafone bireysel müşterileri, dijital çekiliş ürünleri hariç ilk alışverişlerinde 500 TL ve üzerine 5 GB, 750 TL ve üzerine 10 GB internet paketi kazanıyor. 200 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz oluyor.
Akbank’tan 100 TL chip-para
Akbank işbirliğiyle, 18-26 yaş arası Akbank müşterilerine, Akbank Mobil’de yer alan “Her Şey Yanımda’da 100 TL chip-para” kampanyasından yararlanma imkânı sunuluyor. Kampanya tarihleri arasında, Axess veya Wings kredi kartları ile Vodafone Her Şey Yanımda’da tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri harcamalarda 100 TL chip-para kazanılıyor. Kazanılan chip-para, harcama sonrası 4 iş gününde hesaba yansıtılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.