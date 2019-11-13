Vodafone son 6 aylık bilançosunu paylaştı

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden birisi olan Vodafone, kendisinin 2019-2020 mali yıl ilk yarısına denk gelen Nisan-Eylül 2019 arası dönemin bilançolarını paylaştı. Firma son 6 aylık dönemde büyümesini sürdürdü.

Büyüme sürüyor

Yapılan açıklamaya göre Vodafone’un toplam mobil abone sayısı 24.1 milyon oldu. Bunların 14 milyon faturalı abonelerden oluşuyor. Toplam 4.5G abone sayısı ise 16 milyon olarak gerçekleşti.

Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu"

Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri yüzde 18.6 artış ile mali yılın ilk yarısında 6 milyar TL’ye ulaştı. Vergi öncesi kar ise yüzde 32 artışla 2 milyar TL oldu. Firma iletişim teknolojilerine toplamda 733 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımlar içinde Temmuz 2019 itibariyle şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer alıyor.

Sabit internet hizmeti de veren Vodafone’un toplam müşteri portföyü 1 milyona ulaştı. Son 1 yılda 184 milyon abone kazanıldı. Vodafone Yanımda gibi dijital hizmetlerin aktif müşteri sayısı ise 11.2 milyonu aştı. Vodafone Yanımda’nın aylık ziyaret trafiği ise 250 milyonun üzerine çıktı.

Türkiye'nin 81 ilinde 18.3 bin 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 5 GB’ı aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,7artış ile 748 petabyte'a ulaştı.