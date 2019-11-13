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    Vodafone son 6 aylık bilançosunu paylaştı

    Nisan-Eylül 2019 arası dönemde Vodafone’un toplam abone sayısı 24 milyonu aşarken genişbant internet abonesi de 1 milyonu geçti. Toplam gelir 6 milyar TL oldu.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vodafone son 6 aylık bilançosunu paylaştı

    Ülkemizin önde gelen operatörlerinden birisi olan Vodafone, kendisinin 2019-2020 mali yıl ilk yarısına denk gelen Nisan-Eylül 2019 arası dönemin bilançolarını paylaştı. Firma son 6 aylık dönemde büyümesini sürdürdü.

    Büyüme sürüyor

    Yapılan açıklamaya göre Vodafone’un toplam mobil abone sayısı 24.1 milyon oldu. Bunların 14 milyon faturalı abonelerden oluşuyor. Toplam 4.5G abone sayısı ise 16 milyon olarak gerçekleşti.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu"

    Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri yüzde 18.6 artış ile mali yılın ilk yarısında 6 milyar TL’ye ulaştı. Vergi öncesi kar ise yüzde 32 artışla 2 milyar TL oldu. Firma iletişim teknolojilerine toplamda 733 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımlar içinde Temmuz 2019 itibariyle şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer alıyor.

    Sabit internet hizmeti de veren Vodafone’un toplam müşteri portföyü 1 milyona ulaştı. Son 1 yılda 184 milyon abone kazanıldı. Vodafone Yanımda gibi dijital hizmetlerin aktif müşteri sayısı ise 11.2 milyonu aştı. Vodafone Yanımda’nın aylık ziyaret trafiği ise 250 milyonun üzerine çıktı.

    Türkiye'nin 81 ilinde 18.3 bin 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 5 GB’ı aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,7artış ile 748 petabyte'a ulaştı.



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    wolverine55 1 hf. en beğenilen
    Vodafone net 1 yılda 184 milyon abone kazandı demişsiniz.
    Yanıtla +6
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    Dark Reaver 1 hf.
    bulunduğum yerde saat 18 den sonra mobilde hız 0,20 - 0,30 kb gündüzde 2 mbiti geçmiyor 3 senedir çivi çakmadılar şikayet etsen durumun farkındayız baz istasyonu kurulması gerekiyor ama yatırım planında görünmüyor diye yıllardır oyalıyorlar
    bulunduğum yerde saat 18 den sonra mobilde hız 0,20 - 0,30 kb gündüzde 2 mbiti geçmiyor 3 senedir çivi çakmadılar şikayet etsen durumun farkındayız baz istasyo...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    efefor 1 hf. Dark Reaver
    Kullanmayın o zaman
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    kill1033 1 hf.
    Vodafone boş sinyal gönderiyor 2/4 çekerken 1-2mbps internet anca geliyor. 1/4 çekerken internet yok.

    Halbuki Türk Telekom daha iyi bu konuda. Üstelik 20gb 45₺ taahhütlü veriyor.

    Pahalı diye turkcell düşünmüyorsanız Türk Telekom daha mantıkı
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    AirSupport 1 hf. kill1033
    Çekmiyor ki? 20GB data hattım var çekmediği için kullanamıyorum bile doğru dürüst. Çeken yerde de öyle ahım şahım değil. Tamam Vodafone hızlı değil ama en azından bağlantı stabil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sniper23 1 hf.
    Vodafone mobil de hala Telsim'in hatlar üzerinden devam ediyor. Mobil hızlar çok kötü. Mobil hızda Turkcell'in eline kimse su dökemez ama en çok yatırım yapan o.

    Ama Vodafone fiber ve genişbant işinde iyi işler yaptı. Tabi Avrupa Vodafone'da ki hızları vermemesi hariç.
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    DH Misafiri 1 hf.
    İzmir'de yaşıyorum net olarak söylüyorum İzmir'in göbeğinde hemen hemen her ilçesinde internet çekmiyor 3g bile yok yazıklar olsun bunlara tahattüdün bitmesini bekliyorum iptal edicem sonsuza kadar
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    krkmz1666 1 hf.
    Türkcell reklamlarından sonra vodafone bilgilendirmelerinede yer vermeye başladılar
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    Dark Reaver 1 hf.
    bulunduğum yerde saat 18 den sonra mobilde hız 0,20 - 0,30 kb gündüzde 2 mbiti geçmiyor 3 senedir çivi çakmadılar şikayet etsen durumun farkındayız baz istasyonu kurulması gerekiyor ama yatırım planında görünmüyor diye yıllardır oyalıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    efefor 1 hf. Dark Reaver
    Kullanmayın o zaman
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    mkyb 1 hf.
    Vodafonenet'in en büyük artısı hem Turkcell Fiber hem Türk Telekom bakır hemde Kablonet üstünden hizmet verebilmesi. Bu 3 firmadan altyapı hizmeti alıp satıyor.



    Özellikle fiberde Superonline'a göre çok uygun.
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    wolverine55 1 hf. en beğenilen
    Vodafone net 1 yılda 184 milyon abone kazandı demişsiniz.
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    november27 1 hf.
    Çekim ve fiyat sistemini oturtsalar vodafone iyi aslında
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    joven 1 hf.
    Sanırım bizim ülkemizde yedi’den yetmiş yediye herkesin ikinci bir Hattı varki operatörler böyle apsürt abone rakamları açıklıyorlar
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    smart0201 1 hf. joven
    10 tane hattım var
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    axellus1 1 hf.
    sadece fiyat arttırıyorlar sebebi budur. habersiz bir şekil de fiyat arrtırıp taahhüt yenileyorlar.
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