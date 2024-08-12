Ücretli Apple Intelligence özellikleri 2027’de geliyor

Apple Intelligence ücretli olma yolunda
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler Apple’ın bazı Apple Intelligence özelliklerini aylık 20 dolar karşılığında ücretlendireceğini göstermişti. Yapay zeka özelliklerinin bu noktada ücretsiz olması planlanıyor olsa da Apple, Apple Intelligence'ı abonelik temelli gelir üreten bir model haline getirmek istiyor olabilir.
Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, üretken yapay zeka modelleri için çok fazla zaman ve para harcadı ve firma yatırımının karşılığı almak istiyor. Ancak şimdilik iyi haber şu; Gurman, Apple’ın en az üç yıl boyunca Apple Intelligence'ı muhtemelen ücretsiz tutmaya devam edecek. Dolayısıyla 2027 yılında Apple Intelligence'ın ücretli hale geldiğini görmeye başlayabiliriz.
Apple'ın yeni Siri deneyimi ve ChatGPT entegrasyonu üst düzey özellikler olarak kabul ediliyor ve şirket resmi olarak kullanıma sunulmadan önce bunları olgunlaştırmaya çalışıyor. Ancak Apple’ın ilerleyen dönemlerde ekleyeceği üst düzey özellikler için ücret talep edeceğine değiniliyor. Böylece hem gelir üretilmiş hem de deneyimin bazı yönleri ücretsiz tutulmuş olacak. Bununla birlikte firmanın ücretlendirmeye değecek bir özellik geliştirmesinin zaman alacağının da altı çiziliyor. Ücretlendirmenin birkaç yıl uzakta olmasının ana nedenlerinden birisi de bu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.