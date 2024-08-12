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Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, şirketin yıllık WWDC etkinliğinde duyurulmuş ve Apple kullanıcıları üretken yapay zeka ile tanışmıştı. Ancak son dönemdeki haberlere bakılacak olursa Apple, gelişmiş yapay zeka özellikleri için ücretli bir abonelik planı hazırlıyor. Son bilgilere göre ise en azından önümüzdeki üç yıl boyunca Apple Intelligence ücretsiz bir hizmet olarak kalmaya devam edecek.

Apple Intelligence ücretli olma yolunda

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler Apple’ın bazı Apple Intelligence özelliklerini aylık 20 dolar karşılığında ücretlendireceğini göstermişti. Yapay zeka özelliklerinin bu noktada ücretsiz olması planlanıyor olsa da Apple, Apple Intelligence'ı abonelik temelli gelir üreten bir model haline getirmek istiyor olabilir.

iPhone'lara yapay zeka (Apple Intelligence) ne zaman gelecek? 2 gün önce eklendi

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, üretken yapay zeka modelleri için çok fazla zaman ve para harcadı ve firma yatırımının karşılığı almak istiyor. Ancak şimdilik iyi haber şu; Gurman, Apple’ın en az üç yıl boyunca Apple Intelligence'ı muhtemelen ücretsiz tutmaya devam edecek. Dolayısıyla 2027 yılında Apple Intelligence'ın ücretli hale geldiğini görmeye başlayabiliriz.

Apple'ın yeni Siri deneyimi ve ChatGPT entegrasyonu üst düzey özellikler olarak kabul ediliyor ve şirket resmi olarak kullanıma sunulmadan önce bunları olgunlaştırmaya çalışıyor. Ancak Apple’ın ilerleyen dönemlerde ekleyeceği üst düzey özellikler için ücret talep edeceğine değiniliyor. Böylece hem gelir üretilmiş hem de deneyimin bazı yönleri ücretsiz tutulmuş olacak. Bununla birlikte firmanın ücretlendirmeye değecek bir özellik geliştirmesinin zaman alacağının da altı çiziliyor. Ücretlendirmenin birkaç yıl uzakta olmasının ana nedenlerinden birisi de bu.

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Ücretli Apple Intelligence özellikleri 2027’de geliyor