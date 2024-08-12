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    Ücretli Apple Intelligence özellikleri 2027’de geliyor

    Apple'ın ücretli Apple Intelligence özellikleri için bir abonelik planı hazırladığı aktarılmıştı. Yeni bilgiler ise ücretli özelliklerin birkaç yıl daha gelmeyeceği yönünde.
    Apple Intelligence ücretli Tam Boyutta Gör
    Apple Intelligence, şirketin yıllık WWDC etkinliğinde duyurulmuş ve Apple kullanıcıları üretken yapay zeka ile tanışmıştı. Ancak son dönemdeki haberlere bakılacak olursa Apple, gelişmiş yapay zeka özellikleri için ücretli bir abonelik planı hazırlıyor. Son bilgilere göre ise en azından önümüzdeki üç yıl boyunca Apple Intelligence ücretsiz bir hizmet olarak kalmaya devam edecek.

    Apple Intelligence ücretli olma yolunda

    Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler Apple’ın bazı Apple Intelligence özelliklerini aylık 20 dolar karşılığında ücretlendireceğini göstermişti. Yapay zeka özelliklerinin bu noktada ücretsiz olması planlanıyor olsa da Apple, Apple Intelligence'ı abonelik temelli gelir üreten bir model haline getirmek istiyor olabilir.

    Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, üretken yapay zeka modelleri için çok fazla zaman ve para harcadı ve firma yatırımının karşılığı almak istiyor. Ancak şimdilik iyi haber şu; Gurman, Apple’ın en az üç yıl boyunca Apple Intelligence'ı muhtemelen ücretsiz tutmaya devam edecek. Dolayısıyla 2027 yılında Apple Intelligence'ın ücretli hale geldiğini görmeye başlayabiliriz.

    Apple'ın yeni Siri deneyimi ve ChatGPT entegrasyonu üst düzey özellikler olarak kabul ediliyor ve şirket resmi olarak kullanıma sunulmadan önce bunları olgunlaştırmaya çalışıyor. Ancak Apple’ın ilerleyen dönemlerde ekleyeceği üst düzey özellikler için ücret talep edeceğine değiniliyor. Böylece hem gelir üretilmiş hem de deneyimin bazı yönleri ücretsiz tutulmuş olacak. Bununla birlikte firmanın ücretlendirmeye değecek bir özellik geliştirmesinin zaman alacağının da altı çiziliyor. Ücretlendirmenin birkaç yıl uzakta olmasının ana nedenlerinden birisi de bu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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