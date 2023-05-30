Vodafone'un yenilenmiş telefon hizmeti yenilendi

- Eski telefonunuz için 3 adımda fiyat teklifi alınabiliyor
- Yenilenmiş telefonlarda faturaya ek 12 taksit yapılabiliyor
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Eski telefonunuz için 3 adımda fiyat teklifi alınabiliyor
Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da bilgisayardan kolaylıkla erişebilecekleri, https://www.vodafone.com.tr/faturaya-ek/telefon-sat/detay sayfasından 3 kısa adımda kolayca fiyat teklifi alabiliyorlar.
Birinci adımda satmak istediği telefonun marka, model ve hafızasını seçen müşteriler, ikinci adımda cihazın durumunu tespit etmeye yönelik 8 kısa Evet-Hayır sorusunu cevaplıyorlar. Üçüncü ve son adımda ise açılan formda ilgili bilgileri doldurup telefona gelen onay kodunu girdikten sonra fiyat tekliflerini alıyorlar. Bu işlemlerin ardından en yakın Vodafone mağazasına gidip satış işlemini gerçekleştiriyorlar. Satış işleminin mağazada tamamlanması sonrası müşterilere 24 saat içinde ödeme yapılıyor.
Yenilenmiş telefonlarda faturaya ek 12 taksit yapılabiliyor
Vodafone'un satışa sunduğu yenilenmiş telefonlar, Vodafone FLEX hizmeti ile faturaya ek 12 ay taksitle satın alınabiliyor. müşterilere önemli kolaylık sağlıyor. Yenilenmiş telefonlar için 1 yıl garanti hizmeti sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)