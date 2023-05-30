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    Vodafone'un yenilenmiş telefon hizmeti yenilendi

    Vodafone Yanımda “Faturaya Ek Cihazlar” bölümü üzerinden sunulan yenilenmiş ikinci el telefon alımı ve satımı hizmeti yenilendi. Müşteriler eski telefonu için 3 adımda fiyat teklifi alabiliyor.
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    Vodafone'un yenilenmiş telefon hizmeti yenilendi
    Vodafone'un mobil uygulaması Vodafone Yanımda'nın “Faturaya Ek Cihazlar” bölümü üzerinden sunulan yenilenmiş telefon alımı ve satımı hizmetiyenilendi. Vodafone müşterileri, nakite dönüştürmek istedikleri ikinci el telefonları için online ortamda 3 adımda fiyat teklifi alıp cihazlarını en yakın Vodafone mağazasına satabiliyorlar. Müşteriler, yenilenmiş telefonlara yine Vodafone Yanımda üzerindeki “Faturaya Ek Cihazlar” bölümünden ulaşarak faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla satın alabiliyor. 

    Eski telefonunuz için 3 adımda fiyat teklifi alınabiliyor

    Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da bilgisayardan kolaylıkla erişebilecekleri, https://www.vodafone.com.tr/faturaya-ek/telefon-sat/detay sayfasından 3 kısa adımda kolayca fiyat teklifi alabiliyorlar.

    Birinci adımda satmak istediği telefonun marka, model ve hafızasını seçen müşteriler, ikinci adımda cihazın durumunu tespit etmeye yönelik 8 kısa Evet-Hayır sorusunu cevaplıyorlar. Üçüncü ve son adımda ise açılan formda ilgili bilgileri doldurup telefona gelen onay kodunu girdikten sonra fiyat tekliflerini alıyorlar. Bu işlemlerin ardından en yakın Vodafone mağazasına gidip satış işlemini gerçekleştiriyorlar. Satış işleminin mağazada tamamlanması sonrası müşterilere 24 saat içinde ödeme yapılıyor.

    Yenilenmiş telefonlarda faturaya ek 12 taksit yapılabiliyor

    Vodafone'un satışa sunduğu yenilenmiş telefonlar, Vodafone FLEX hizmeti ile faturaya ek 12 ay taksitle satın alınabiliyor. müşterilere önemli kolaylık sağlıyor. Yenilenmiş telefonlar için 1 yıl garanti hizmeti sunuluyor.

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    F
    fatmaceylanw 1 saat önce

    merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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