Vodafone'un yenilenmiş telefon hizmeti yenilendi

Vodafone'un mobil uygulaması Vodafone Yanımda'nın “Faturaya Ek Cihazlar” bölümü üzerinden sunulan yenilenmiş telefon alımı ve satımı hizmetiyenilendi. Vodafone müşterileri, nakite dönüştürmek istedikleri ikinci el telefonları için online ortamda 3 adımda fiyat teklifi alıp cihazlarını en yakın Vodafone mağazasına satabiliyorlar. Müşteriler, yenilenmiş telefonlara yine Vodafone Yanımda üzerindeki “Faturaya Ek Cihazlar” bölümünden ulaşarak faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığıyla satın alabiliyor.

Eski telefonunuz için 3 adımda fiyat teklifi alınabiliyor

Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da bilgisayardan kolaylıkla erişebilecekleri, https://www.vodafone.com.tr/faturaya-ek/telefon-sat/detay sayfasından 3 kısa adımda kolayca fiyat teklifi alabiliyorlar.

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Birinci adımda satmak istediği telefonun marka, model ve hafızasını seçen müşteriler, ikinci adımda cihazın durumunu tespit etmeye yönelik 8 kısa Evet-Hayır sorusunu cevaplıyorlar. Üçüncü ve son adımda ise açılan formda ilgili bilgileri doldurup telefona gelen onay kodunu girdikten sonra fiyat tekliflerini alıyorlar. Bu işlemlerin ardından en yakın Vodafone mağazasına gidip satış işlemini gerçekleştiriyorlar. Satış işleminin mağazada tamamlanması sonrası müşterilere 24 saat içinde ödeme yapılıyor.

Yenilenmiş telefonlarda faturaya ek 12 taksit yapılabiliyor

Vodafone'un satışa sunduğu yenilenmiş telefonlar, Vodafone FLEX hizmeti ile faturaya ek 12 ay taksitle satın alınabiliyor. müşterilere önemli kolaylık sağlıyor. Yenilenmiş telefonlar için 1 yıl garanti hizmeti sunuluyor.

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