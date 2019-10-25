Vodafone Yanımda uygulamasına Fırsatlar Dünyası eklendi

Vodafone kullanıcılarının mobil hattına ve evdeki internetine ilişkin işlemler gerçekleştirebildiği Vodafone Yanımda uygulamasına önemli bir özellik eklendi. Kullanıcılar uygulamanın Fırsatlar Dünyası menüsünden çeşitli markaların kendisine sunduğu fırsatları görüntüleyebilecek.
Fırsatlar Dünyası sayfasında oyun, alışveriş, servis, seyahat, eğlence, hediye, beyaz eşya, yeme-içme, sağlık-spor, eğitim olmak üzere 8 farklı kategoride 69 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Yıl sonuna kadar marka sayısının 100’e ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor.
Ayrıca Bkz. "The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi"
Uygulamadaki fırsatlardan yararlanmak istediğinizde “Fırsatı kullan” butonuna basarak ücretsiz kod alıyorsunuz. Fırsatların pek çoğuna katılım hakkı sınırsız, ufak bir bölümünde ise günlük/aylık limitler bulunuyor.
Fırsatlar Dünyası’nda indirim elde edeceğiniz markalar:
Oyun: Oyna Kazan, Tavla Stars, Zula, Zynga
Hizmet: Scotty, Glovo, Aras Kargo, Levent Lostra & Dry, Otovınn, Octovan, E-Ofis, Sosyopix, Generali, DasDas, Busuu
Seyahat: Atlasglobal, Turna.com, Budget, Hotels.com, ISG, TAV, VIP Transfer
İzle/Dinle: Storytel, Vodafone TV
Yeme-İçme: Yemeksepeti, HD iskender, Papa John’s, Big Chefs, Pideköy
Sağlık-Spor: Fitwell, Diyetkolik, Meditopia, Dalyan Club
Alışveriş: Trendyol, Colin’s, Kiğılı, Flo, Samsung, Homend, Goldmaster
Bölgene Özel: Farklı şehirlerde sevilen restoranlarda çok özel indirimler
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