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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vodafone Yanımda uygulamasına Fırsatlar Dünyası eklendi

    Vodafone Yanımda uygulamasına eklenen Fırsatlar Dünyası sayfası sayesinde pek çok markadan indirim ve özel promosyon elde edebilirsiniz.
    1 gün
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vodafone kullanıcılarının mobil hattına ve evdeki internetine ilişkin işlemler gerçekleştirebildiği Vodafone Yanımda uygulamasına önemli bir özellik eklendi. Kullanıcılar uygulamanın Fırsatlar Dünyası menüsünden çeşitli markaların kendisine sunduğu fırsatları görüntüleyebilecek.

    Fırsatlar Dünyası sayfasında oyun, alışveriş, servis, seyahat, eğlence, hediye, beyaz eşya, yeme-içme, sağlık-spor, eğitim olmak üzere 8 farklı kategoride 69 markanın avantajlı teklifleri sunuluyor. Yıl sonuna kadar marka sayısının 100’e ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratılması hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi"

    Uygulamadaki fırsatlardan yararlanmak istediğinizde “Fırsatı kullan” butonuna basarak ücretsiz kod alıyorsunuz. Fırsatların pek çoğuna katılım hakkı sınırsız, ufak bir bölümünde ise günlük/aylık limitler bulunuyor.

    Fırsatlar Dünyası’nda indirim elde edeceğiniz markalar:

    Oyun: Oyna Kazan, Tavla Stars, Zula, Zynga

    Hizmet: Scotty, Glovo, Aras Kargo, Levent Lostra & Dry, Otovınn, Octovan, E-Ofis, Sosyopix, Generali, DasDas, Busuu

    Seyahat: Atlasglobal, Turna.com, Budget, Hotels.com, ISG, TAV, VIP Transfer

    İzle/Dinle: Storytel, Vodafone TV

    Yeme-İçme: Yemeksepeti, HD iskender, Papa John’s, Big Chefs, Pideköy

    Sağlık-Spor: Fitwell, Diyetkolik, Meditopia, Dalyan Club

    Alışveriş: Trendyol, Colin’s, Kiğılı, Flo, Samsung, Homend, Goldmaster

    Bölgene Özel: Farklı şehirlerde sevilen restoranlarda çok özel indirimler



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    sake_16 2 sa.
    Vodafone yanım da uygulamasi üzerinden ek internet paketi almak istiyorum lütfen tekrar denetim diye uyarı çıkıyor cumartesi akşam 9 dan beri. Internet paketim bitti. Saçma bir durum.
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    byJuck 3 sa.
    Hikayeler sizde de hızlı hızlı geçiyor mu (Vodafone yanımda)
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    alemburda34 8 sa.
    habire süpriz çıkıyor çok çıkınca hiçde süpriz olmuyor.
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    cyberfalcon 9 sa.
    Vodafone'un uygulaması çok pil tüketiyor. Vodafone'a geçtikten sonra pil tiketimim artmıştı. Müşteri hizmetleri kendileri ile ilgili bir sorun olmadığını telefondan kaynaklanabileceğini söylediler. İnternetten araştırdım, pil şikayeti olan çok kişi olduğunu gördüm. (özellikle buranın forumunda) Sonra pil tüketen programlara bakayım dedim. Vodafone Yanımda'nın %60'ın üzerinde olduğunu gördüm. Sonra operatör değiştirdim. Pil tüketimim tekrar normale döndü.
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    Paetzold 15 sa.
    Çarkta sürekli sürpriz çıkıyor Gerçi çok sorun değil. Faturasız 10 GB 750 dakika 1000 SMS 27 TL kullanıyorum. 3 operatörüde kullandım en uygunu Vodafone oldu. Uzun süredirde kullanıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Free0991 7 sa. Paetzold
    Ben bimcell in 39 liraya 10 GB 1000 dk sms paketini kullanıyorum ama senin kullandığın paketin fiyatı çok iyiymiş . Hangi paket ya da tarife açıklar mısın. Ben de geçeyim
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    javaprof 15 sa.
    sürekli süpriz hediye çıkıyor hiç megabayt çıkmadı sırf bu yüzden türk telekoma geçeceğim.
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    kymelria 1 gün
    Önce mayıstan beri şikayet kaydı attığım kendilerinin de kabul ettiği ama hiç bir aksiyon almadıkları şebeke sorununa çözüm bulsunlar.
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    CrowMeister 1 gün
    Tüm servisler birbirinden beter.. Vodafone en rezaleti. Turkcell her şeye internet hediye ediyo ne güzel. Vodafone'dan hediye internet almak için mucizelere inanmak gerekiyo.. Yakında Turkcell'e geçicem en elle tutulur o var. Azıcık pahalı ama napalım.
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    White Water 1 gün
    Reklam kokan hareketler
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    SYLAS 1 gün
    Carkdaki hediyeler guncellenmendikce bu degisikler bos.
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