Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, 550 beygirlik ID.X Performance konseptini tanıttı

    Markanın ID.7 isimli elektrikli sedan modelini temel alan konsept; karbon fiber eklentileri, sportif jantları ve büyük arka spoyleri ile standart versiyona göre oldukça agresif görünüyor.
    Volkswagen, 550 beygirlik ID.X Performance konseptini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen'in geleceğinde sıradan elektrikli otomobillerin yanı sıra performanslı modeller de göreceğiz. Kısa süre önce Münih'te ID.GTI konseptini görücüye çıkaran marka şimdi de yeni ID.X Performance konseptiyle karşımızda.

    Yeni Volkswagen ID.X Performance, tasarımından da anlaşılacağı üzere "elektrikli Passat" olarak anılan ID.7 modelini temel alıyor. Standart modele kıyasla daha agresif bir tasarıma sahip olan konseptin ön tamponunda parlak siyah renkli hava girişleri ve geniş panjur dikkat çekiyor. Buna ek olarak, karbon fiber ön difüzör ve GTI modellerine gönderme yapan kırmızı detaylar da göze çarpıyor.

    Konsepte yandan baktığımızda, öndeki karbon fiber eklentiler ve kırmızı şeritlerin marşpiyellerde de sürdüğünü görmekteyiz. Geniş çamurluk eklentileri ise özel yarış lastikleriyle çevrili 20 inçlik sportif jantlara ev sahipliği yapıyor. Arkada büyük spoyler ilk dikkat çeken detay olurken alt taraftaki büyük karbon fiber difüzör de öndeki agresif tasarımı tamamlıyor. Konseptin standart ID.7'ye göre yere 60 mm daha yakın olduğu da verilen bilgiler arasında.

    Volkswagen ID.X Performance konseptinin teknik özellikleri hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı. Toplamda 411 kW (550 hp) güç sunan iki elektrik motorundan güç alan model, tıpkı ID.7 gibi 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Söz konusu konseptin üretime girip girmeyeceği henüz belli değil ancak Alman markanın ID.7 GTX isimli daha sportif bir versiyon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Belki bn agresif detayları o model üzerinde görebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    almanyada ucuz türkiye"de pahalı olan ürünler 3. parti yazılım nedir üniversiteyi yök"e şikayet etme izmir"deki en iyi dershaneler ekşi bahis sitelerinden gelen mesajları engelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10A
    Xiaomi Redmi 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız