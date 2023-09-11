Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen'in geleceğinde sıradan elektrikli otomobillerin yanı sıra performanslı modeller de göreceğiz. Kısa süre önce Münih'te ID.GTI konseptini görücüye çıkaran marka şimdi de yeni ID.X Performance konseptiyle karşımızda.

Yeni Volkswagen ID.X Performance, tasarımından da anlaşılacağı üzere "elektrikli Passat" olarak anılan ID.7 modelini temel alıyor. Standart modele kıyasla daha agresif bir tasarıma sahip olan konseptin ön tamponunda parlak siyah renkli hava girişleri ve geniş panjur dikkat çekiyor. Buna ek olarak, karbon fiber ön difüzör ve GTI modellerine gönderme yapan kırmızı detaylar da göze çarpıyor.

Konsepte yandan baktığımızda, öndeki karbon fiber eklentiler ve kırmızı şeritlerin marşpiyellerde de sürdüğünü görmekteyiz. Geniş çamurluk eklentileri ise özel yarış lastikleriyle çevrili 20 inçlik sportif jantlara ev sahipliği yapıyor. Arkada büyük spoyler ilk dikkat çeken detay olurken alt taraftaki büyük karbon fiber difüzör de öndeki agresif tasarımı tamamlıyor. Konseptin standart ID.7'ye göre yere 60 mm daha yakın olduğu da verilen bilgiler arasında.

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Volkswagen ID.X Performance konseptinin teknik özellikleri hakkındaki bilgiler oldukça sınırlı. Toplamda 411 kW (550 hp) güç sunan iki elektrik motorundan güç alan model, tıpkı ID.7 gibi 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Söz konusu konseptin üretime girip girmeyeceği henüz belli değil ancak Alman markanın ID.7 GTX isimli daha sportif bir versiyon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Belki bn agresif detayları o model üzerinde görebiliriz.

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Volkswagen, 550 beygirlik ID.X Performance konseptini tanıttı