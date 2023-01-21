Volkswagen ID 7'nin akıllı klima sistemi, güneşin pozisyonunu algılayabiliyor

Tam Boyutta Gör Volkswagen, yeni elektrikli sedan modeli ID 7'nin CES 2023'teki tanıtımında otomobilin akıllı klima sisteminden bahsetmiş fakat detay vermemişti. Alman üretici, kısa süre önce söz konusu sistemin nasıl çalıştığı hakkında ipuçları veren bir video paylaştı.

İlk kez Volkswagen ID 7'de kullanılacak olan bu sistem, sürücü daha koltuğuna oturmadan, anahtarla birlikte arabaya yaklaştığı algılandığı anda çalışmaya başlıyor. Sistem aktif olduğunda, akıllı havalandırma ızgaraları sıcak günlerde soğuk hava, soğuk günlerde sıcak hava üflemeye başlıyor. Ayrıca, elektronik olarak kontrol edilen ızgaralardan gelen esintinin "dinamik yatay hareketler" ile geniş bir alana yayılması sağlanıyor.

Sürücü veya ön yolcu arabaya oturduğunda iklimlendirme sistemini yeni 15 inçlik multimedya ekranı üzerinden kontrol edebiliyor. Klima kontrolleri, ekranda hangi içerik gösterilirse gösterilsin alt tarafta sürekli erişilebilecek şekilde tasarlanmış. Sıcaklık ayarının yapıldığı dokunmatik gece de dikkat dağıtmadan rahatça görülebilmesi için aydınlatılmış. Öte yandan, sistemi sadece ekran üzerinden değil sesli komutlarla da kontrol etmeniz mümkün.

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Örneğin; "Merhaba Volkswagen: Ellerim üşüdü." dediğinizde ID 7'nin direksiyon ısıtma özelliği devreye giriyor ve havalandırma ızgaralarından gelen sıcak hava ellerinize doğru yönlendiriliyor. Ayrıca sistem, otomatik fonksiyona getirildiğinde ön camda bulunan sensör vasıtasıyla güneş ışınlarının hangi yönden geldiğini tespit ederek, gerekli gördüğü durumlarda sıcaklığı dengelemek adına güneşin daha fazla ısıttığı alanı soğutmaya öncelik verebiliyor.

Son olarak, farklı sürücüler için klima ayarlarını kişiselleştirmek ve kaydetmek mümkün. Böylece, aynı evde eşlerin sık sık paylaşımlı şekilde araba kullanması gibi durumlarda tekrar tekrar klima kontrollerini ayarlamaya gerek kalmıyor.

Volkswagen ID 7 elektrikli sedan, bu yılın ikinci çeyreğinde resmi otarak tanıtılacak ve ilk olarak Çin ve Avrupa'da satışa sunulacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Volkswagen ID 7, akıllı klima sistemiyle gelen ilk model olacak