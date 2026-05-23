Volkswagen ID. Unyx 07, 16.000 dolarlık iddialı fiyatıyla satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Çin'e özel geliştirdiği elektrikli ID. Unyx 07 modelini resmen tanıttı. Şirketin Çin'deki ortak girişimi Volkswagen Anhui tarafından geliştirilen araç, markanın Xpeng ile birlikte geliştirdiği yeni nesil CEA mimarisini kullanan ilk tamamen elektrikli D-segment sedan modeli olma özelliğini taşıyor.

Yeni Volkswagen ID. Unyx 07, Çin pazarında iki farklı donanım seviyesiyle satışa çıktı. Giriş seviyesindeki Pure versiyonu yaklaşık 19.100 dolar resmi fiyat etiketiyle listelenirken, lansmana özel kampanya kapsamında yaklaşık 16.200 dolardan satın alınabiliyor. Daha zengin ekipmanlara sahip Pure SE paketi ise normalde yaklaşık 20.600 dolar fiyatla sunulsa da geçici indirimle yaklaşık 17.600 dolar seviyesine kadar düşüyor.

Volkswagen ID. Unyx 07 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında araç, Volkswagen’in “wind-breaking” olarak adlandırdığı yeni tasarım dilini benimsiyor. U biçimli ön tasarım, LED matrix farlar ve aydınlatmalı altın renkli Volkswagen logosu otomobilin en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor. Coupe tarzı eğimli tavan çizgisi, liftback formundaki arka yapı ve 19 inç jantlar ise modele daha sportif bir görünüm kazandırıyor.

Boyutlara bakıldığında ID. Unyx 07, 4.853 mm uzunluk, 1.852 mm genişlik ve 1.566 mm yükseklik değerlerine sahip. Aks mesafesi ise 2.826 mm olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Kabin tarafında teknoloji odaklı bir yapı dikkat çekiyor. Araçta 10 inç dijital gösterge paneli, 27 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display, 15 inçlik merkezi multimedya ekranı ve yolcu tarafı için 12 inçlik ikinci bir ekran bulunuyor. Qualcomm 8676 platformundan güç alan sistem, yapay zeka destekli büyük dil modeli sayesinde gelişmiş sesli komut ve doğal dil işleme özellikleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ayrıca 12 hoparlörlü HiFi ses sistemi, 30 renkli ambiyans aydınlatması ve 1,6 metrekare büyüklüğünde panoramik cam tavan yer alıyor. Bagaj hacmi standart kullanımda 711 litre sunarken, arka koltuklar yatırıldığında bu değer 1.580 litreye kadar çıkabiliyor.

Performans tarafında ID. Unyx 07, 170 kW güç üreten tek elektrik motoruyla geliyor. Yaklaşık 228 beygir gücü üreten sistem, 60 kWh kapasiteli LFP batarya paketiyle destekleniyor. Çin’in CLTC normlarına göre model tek şarjla 558 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 160 km/s ile sınırlandırılmış. Volkswagen, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük bataryalı bir versiyonun da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Sürüş destek sistemleri tarafında iki farklı yapı sunuluyor. Standart versiyonda 6 yüksek çözünürlüklü kamera, bir milimetre dalga radarı ve 12 ultrasonik radar kullanan görüntü tabanlı sistem bulunuyor. Bu sistem otoyol destekli Autopilot özelliğini destekliyor. Daha gelişmiş pakette ise LiDAR sensörü eklenerek şehir içi otonom sürüş fonksiyonları aktif hale geliyor. LiDAR donanımlı versiyonun teslimatlarının 2026 sonunda başlaması bekleniyor.

Araçta standart olarak sunulan hafızalı park sistemi ve farklı kat seviyelerinde 2 kilometre boyunca otonom park yapabilme özelliği de dikkat çeken yenilikler arasında bulunuyor.

