Volkswagen ID. Unyx 07, 16.000 dolarlık iddialı fiyatıyla satışa sunuldu

Yeni Volkswagen ID. Unyx 07, Çin pazarında iki farklı donanım seviyesiyle satışa çıktı. Giriş seviyesindeki Pure versiyonu yaklaşık 19.100 dolar resmi fiyat etiketiyle listelenirken, lansmana özel kampanya kapsamında yaklaşık 16.200 dolardan satın alınabiliyor. Daha zengin ekipmanlara sahip Pure SE paketi ise normalde yaklaşık 20.600 dolar fiyatla sunulsa da geçici indirimle yaklaşık 17.600 dolar seviyesine kadar düşüyor.
Volkswagen ID. Unyx 07 neler sunuyor?
Boyutlara bakıldığında ID. Unyx 07, 4.853 mm uzunluk, 1.852 mm genişlik ve 1.566 mm yükseklik değerlerine sahip. Aks mesafesi ise 2.826 mm olarak açıklandı.
Performans tarafında ID. Unyx 07, 170 kW güç üreten tek elektrik motoruyla geliyor. Yaklaşık 228 beygir gücü üreten sistem, 60 kWh kapasiteli LFP batarya paketiyle destekleniyor. Çin’in CLTC normlarına göre model tek şarjla 558 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 160 km/s ile sınırlandırılmış. Volkswagen, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük bataryalı bir versiyonun da piyasaya sürüleceğini açıkladı.
Sürüş destek sistemleri tarafında iki farklı yapı sunuluyor. Standart versiyonda 6 yüksek çözünürlüklü kamera, bir milimetre dalga radarı ve 12 ultrasonik radar kullanan görüntü tabanlı sistem bulunuyor. Bu sistem otoyol destekli Autopilot özelliğini destekliyor. Daha gelişmiş pakette ise LiDAR sensörü eklenerek şehir içi otonom sürüş fonksiyonları aktif hale geliyor. LiDAR donanımlı versiyonun teslimatlarının 2026 sonunda başlaması bekleniyor.
Araçta standart olarak sunulan hafızalı park sistemi ve farklı kat seviyelerinde 2 kilometre boyunca otonom park yapabilme özelliği de dikkat çeken yenilikler arasında bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.