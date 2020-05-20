Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak?

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’ye yatırım yapacağını duyurmuş hatta bunun için “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” adında Manisa merkezli bir şirket bile kurmuştu. Fakat Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları bahane gösterilerek süreç askıya alınmıştı.

Uzun süredir ses seda çıkmayan yatırım süreciyle alakalı bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, katıldığı bir canlı yayında Volkswagen’in yatırımını Manisa Muradiye’deki orman fidanlığının da içerisinde bulunduğu bir tarım arazisi üzerine yapılacağına dair duyumlar aldıklarını belirtti. Bu kapsamda fidanlığın Hazine’ye devredildiği söyleniyor.

İlginizi Çekebilir

Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız”

"4 bin dönümlük alan tahsis edildi"

Akcan’ın açıklamalarına göre Volkswagen fabrikası için Muradiye’de 4 bin dönümlük alan tahsisi yapıldı ve bu alan içerisinde 1000 dönümlük Muradiye Fidanlığı da yer alıyor. Akasya, erguvan, kestane ve akçaağaç gibi özel bitkiler dahil olmak üzere yıllık 5 milyon fidan kapasitesine sahip olduğu belirtilen fidanlığın yılda 500 milyon TL ciro yaptığı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı"

Fabrika’nın bir tarım arazisi üzerine kurulmasını doğru bulmadıklarını belirten Akcan, “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilirse yarın işleyecek arazi bulamayacağız. O zaman ne tohumu ne de girdi maliyetlerini konuşmaya gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

1.5 milyar euro yatırım yapılacağı ve yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahip olacağı açıklanan fabrikada Passat ve Superb gibi önemli modellerin üretileceği açıklanmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/volkswagenin-turkiye-yatiriminda-onemli-gelisme-5822533/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.