Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak?

    Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Volkswagen fabrikası için Muradiye'de 4 bin dönümlük alan tahsisi yapıldığını ve bu alanda bin dönümlük Muradiye fidanlığının da bulunduğunu iddia etti.
    1
    5 sa.
    1,7b
    24
    26
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak?

    Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’ye yatırım yapacağını duyurmuş hatta bunun için “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” adında Manisa merkezli bir şirket bile kurmuştu. Fakat Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları bahane gösterilerek süreç askıya alınmıştı.

    Uzun süredir ses seda çıkmayan yatırım süreciyle alakalı bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, katıldığı bir canlı yayında Volkswagen’in yatırımını Manisa Muradiye’deki orman fidanlığının da içerisinde bulunduğu bir tarım arazisi üzerine yapılacağına dair duyumlar aldıklarını belirtti. Bu kapsamda fidanlığın Hazine’ye devredildiği söyleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız”

    "4 bin dönümlük alan tahsis edildi"

    Akcan’ın açıklamalarına göre Volkswagen fabrikası için Muradiye’de 4 bin dönümlük alan tahsisi yapıldı ve bu alan içerisinde 1000 dönümlük Muradiye Fidanlığı da yer alıyor. Akasya, erguvan, kestane ve akçaağaç gibi özel bitkiler dahil olmak üzere yıllık 5 milyon fidan kapasitesine sahip olduğu belirtilen fidanlığın yılda 500 milyon TL ciro yaptığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı"

    Fabrika’nın bir tarım arazisi üzerine kurulmasını doğru bulmadıklarını belirten Akcan, “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilirse yarın işleyecek arazi bulamayacağız. O zaman ne tohumu ne de girdi maliyetlerini konuşmaya gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

    1.5 milyar euro yatırım yapılacağı ve yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahip olacağı açıklanan fabrikada Passat ve Superb gibi önemli modellerin üretileceği açıklanmıştı.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/volkswagenin-turkiye-yatiriminda-onemli-gelisme-5822533/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    f.saricam 5 sa. en beğenilen
    Doğrudur yanlıştır bilemem ama kaynak sozcu.com olunca bi durup düşündüm . Garip olan aynı fotoğraf kaynaktaki haberde de kullanılmış. Görünen arazi yılda 500 milyon TL ciro yapıyordu da biz neden fukarayız ? Bu arazi ülkemizde tek mi ? Yok mu böyle 500 milyon ciro yapan başka arazi ? Ben giyer çizmeyi ne gerekiyosa yaparım.
    Doğrudur yanlıştır bilemem ama kaynak sozcu.com olunca bi durup düşündüm . Garip olan aynı fotoğraf kaynaktaki haberde de kullanılmış. Görünen arazi yılda 500 m...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 sa. f.saricam
    tarım arazileri imara açıla açıla yakın gelecekte yok olacak, sonra neden aç kaldım ben yeaaaa diye gelir buraya yazarsın yine.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    race_2007 (yener my) 4 sa. f.saricam
    Dönümü 125 TL ye geliyor altın kaplama olsa o kadar Tutarda üretim yapamazlar
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 sa. f.saricam
    tarım arazileri imara açıla açıla yakın gelecekte yok olacak, sonra neden aç kaldım ben yeaaaa diye gelir buraya yazarsın yine.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    f.saricam 4 sa. murdocklawless
    Yanlış anladın dostum. Ben asla imara açılsın demiyorum. Ben bu ülkede hala ilk yatırımın tarıma yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Tarım yoksa hiçbirşey yok. Ama (fotoğraf gerçek ise) o arazinin yılda 500 milyon TL ciro yapıyor olması hurafeden öteye gidemez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    akula06 1 sa.
    hundai nin fabrikası ne arazisi üzerinde hiç düşündünüz mü?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    lord-06- (can caner) 1 sa.
    Yaa görsen nasıl ekiliyor nasıl ekiliyor tarım arazileri Allah aşkına bırakın bu işleri ya saçma sapan bahanelerle 2. Gezi olayını mı çıkarmak istiyorsanız biraz daha mantıklı gelin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    McLaren64 1 sa.
    Görseldeki arazinin yıllık 500 Milyon TL ciro yapması falan tamamen yalan. Ne ekiyorsun da 500 Milyon kaldırıyorsun?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 sa.
    Volkswagen gelmez gelecek olsa şimdiye kadar bin kere gelirdi. Volkswagen daha öncede davet edilmişti ama gelmemişti ve yine gelmez. Volkswagen yerine PSA (Peugeot-Citroen-Opel) grubunun gelmesinden yanayım. PSA grubu gelse Volkswagen'den daha çok iş yapar. Şimdiye kadar Volkswagen'e yapılan jestin onda biri ülkemize yatırım yapan markaların hiçbirine yapılmadı 50 yıldır Türkiye'de üretim yapan Mercedes-Benz Türk'e bile yapılmadı Volkswagen'e yapılan jestin onda biri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 2 sa.
    Oradan alıp başka yere dikersin abi ya o fabrikanın ülkeye dolaylı yoldan ne kadar katma değer sağlayacağının farkında mısınız?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Wacom Intuos (Can Tavas) 2 sa.
    Kulak kabartmak lazım, mızırdanmaya gerek yok. Bu işi yapmak istiyorlarsa düzgün şekilde yapmak durumundalar, ülke her konuda kıvranıyor, önümüzü kesemeyiz. Firmaya gelin diyeceklerse düzgün bir yolla halledecekler, güzelce iş yapılsın bu ülkede.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa.
    Duyumlar almış arkadaşın biri, bizimkiler de hemen haber yapmış, çok enteresan bir forum oldu burası..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 3 sa.
    doğa, ağaç, tarım, toprak akp'nin umrunda değil, arap çöllerine aşık oldukları için cennet vatanı arap çölüne haline getirene kadar sömürmeye devam edecekler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 3 sa.
    Gelmiyoz falan diyolardı fikir mi değiştirmiş vosvos
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    barabarabarbara +151 Sphygmus +148 fitamino +142 blue7 +135 Saint Ralph +106 blackzeros +90 Targarien96 +62 baycihan +58 kaan4554 +55 whoisata +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Mutlak.Sıfır 4. kez +337 2 oly1786 ilk kez +309 3 alito 3. kez +275
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    24 Kişi Okuyor (9 Üye, 15 Misafir) 10 Masaüstü 14 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1744 kez okundu.
    21 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    volkswagen türkiye fabrika, volkswagen manisa ve
    4 etiket daha volkswagen fabrika Türkiye Haberleri yatırım Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası254,4b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı288b
    Instagram Profili47b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 39 dk. AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü 1 sa. Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi 1 sa. Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı 2 sa. Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor 2 sa. Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio'dan yeni teaser geldi 3 sa. Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı 3 sa. X37-B uzay uçağı, Dünya’ya güneş enerjisi göndermek için tasarlanan cihazı yörüngeye taşıdı 4 sa. Alibaba, akıllı hoparlörü için yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım yapacak 4 sa. Huawei MatePad Pro tablet incelemesi | Güçlü ve yetenekli 5 sa. Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak? Sonraki Mafia 1’in remake versiyonunun çıkış tarihi açıklandı 7 sa. Facebook Shops ile kendi vitrininizi oluşturun 8 sa. Logitech Circle View kamera gizliliğe önem veriyor 8 sa. AirPods Studio tamamen Vietnam’da üretilecek ilk Apple ürünü olabilir 9 sa. TV Box ve tıraş makinelerine ek gümrük vergisi getirildi 17 sa. Sony'nin 'büyük' PlayStation 5 etkinliği için geri sayım başladı 18 sa. Deadpool’un yaratıcısı Rob Liefeld’e göre Marvel’in 5 yıllık planı içinde Deadpool 3 yok 19 sa. Koronavirüs salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütüne soruşturma başlıyor 20 sa. VDSL2 Vectoring destekli, uygun fiyatlı "Zyxel VMG3312-T20A modem incelemesi" 20 sa. Samsung Galaxy Note 20'nin eskiz çizimleri ortaya çıktı 21 sa. 19 Mayıs koronavirüs vaka sayısı 1022 oldu 22 sa. Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor 23 sa. Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası 23 sa. Netflix'in merakla beklenen komedisi Space Force'tan yeni fragman 1 gün MIUI 12 global yayın takvimi belli oldu: Hangi cihazlara gelecek? 1 gün Google Arama uygulamasına karanlık mod desteği geldi 1 gün iQOO Z1 tanıtıldı: Dimensity 1000+ yonga seti, 144 Hz ekran, 48 MP kamera 1 gün ZOTAC yeni VR sırt bilgisayarını duyurdu 1 gün Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı 1 gün Samsung, 8K video kaydı yapabilen 50MP'lik ISOCELL GN1 sensörünü tanıttı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi