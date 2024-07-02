BMW’de iş başı yapan insansı robot Figure için video yayınlandı

Tam Boyutta Gör Robotik ve yapay zeka şirketi Figure AI tarafından geliştirilen insansı robot Figure 01, bundan yaklaşık 6 ay önce otomobil devi BMW’nin ABD’deki tesisinde iş başı yapmıştı. İki şirket arasındaki anlaşma kapsamında Figure 01’in sahada test edilmesi ve eğitilmesi amaçlanıyordu. Şimdi ise Figure, kısa bir video ile kat ettikleri yolu gözler önüne serdi.

İnsansı robot BMW fabrikasında

Yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte son yıllarda çok hızlı bir şekilde insansı robot alanında ilerlemelerin yaşandığını görüyoruz. Onlarca firma bu alanda bir yarış içerisinde ve en gelişmişlerinden birisi de Figure AI tarafından geliştirilen Figure 01. Şimdilik bu robotları eğiten ve kontrol eden yapay zeka modelleri henüz gelişme aşamasında olsa da, kesinlikle etkileyici bir hızla ilerliyor gibi görünüyorlar.

Bu konudaki içeriklerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Figure, diğerlerine göre yazılım konusunda büyük bir avantaja sahip. Zira firma, günümüzde yapay zekanın lideri olan OpenAI ile bir ortaklık kurmuş durumda. Bu da şirketin ilerleyişini ve robotunun gelişimini hızlandırıyor.

BMW tesisindeki videoya dönecek olursak firma videodaki her şeyin tamamen otonom olarak işletildiğini söylüyor. Video, daha önceki videolar kadar şaşırtıcı değil ancak belki de korkutucu olan da budur. Figure 01, lastik uçlu parmaklarıyla büyük, karmaşık şekilleri kavramayı öğrenmiş durumda. 1 cm hassasiyet ile büyük parçaları platformlara yerleştirebilen robot, diğer küçük parçaları da aynı hassasiyette bir araya getirebiliyor. Yerine yerleştirilen parçaların tam oturup oturmadığını tespit edebilen Figure 01, elinin tersiyle düzeltmeler de yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Firmanın diğer videolarında robotu bir şeyleri basit bir sahnede tutup bıraktığını görüyorduk. OpenAI’ın ses motoru ve dil modeli de işlemler arasında sohbet etmeyi gösteriyordu. Dolayısıyla yeni video devrimsel değil, daha çok evrimsel bir his veriyor. Tüm bu yavaş çalışan robot videoları sizi yanıltmasın. Firmalar bu robotları küçük sayılarda BMW gibi üretim tesislerinde şimdilik test ediyor ancak asıl amaç bunları sahada eğitmek. Tüm bu videolar aslında bir eğitimin parçası. Yani kısa sürede hareketlerin hızlanacağını görmek çok zor değil.

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OpenAI ve Figure ortaklığı bu süreci kesinlikle daha da hızlandıracaktır. Daha bir yıl öncesine kadar insansı robotlar bir işi yaparken konuşamıyor veya o an ne yaptığını anlatamıyordu. Bundan 4 ay kadar önce ise Figure 01 insan gibi konuşmaya başladı. İnsansı robotlara sadece BMW’de ilgi göstermiyor. Bir başka insansı robot girişimi Apptronik’in robotu Apollo, Mercedes’te geçtiğimiz aylarda işe başlamıştı.

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BMW’de iş başı yapan insansı robot Figure için video yayınlandı