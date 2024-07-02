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    BMW’de iş başı yapan insansı robot Figure için video yayınlandı

    Figure AI şirketinin insansı robotu Figure 01, otomobil devi BMW’de iş başı yapmıştı. Firma şimdi robotun neler yaptığına dair kısa bir video paylaşarak geleceğin kısa bir özetini gösterdi.
    BMW’de iş başı yapan insansı robot Figure için video yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Robotik ve yapay zeka şirketi Figure AI tarafından geliştirilen insansı robot Figure 01, bundan yaklaşık 6 ay önce otomobil devi BMW’nin ABD’deki tesisinde iş başı yapmıştı. İki şirket arasındaki anlaşma kapsamında Figure 01’in sahada test edilmesi ve eğitilmesi amaçlanıyordu. Şimdi ise Figure, kısa bir video ile kat ettikleri yolu gözler önüne serdi.

    İnsansı robot BMW fabrikasında

    Yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte son yıllarda çok hızlı bir şekilde insansı robot alanında ilerlemelerin yaşandığını görüyoruz. Onlarca firma bu alanda bir yarış içerisinde ve en gelişmişlerinden birisi de Figure AI tarafından geliştirilen Figure 01. Şimdilik bu robotları eğiten ve kontrol eden yapay zeka modelleri henüz gelişme aşamasında olsa da, kesinlikle etkileyici bir hızla ilerliyor gibi görünüyorlar.

    Bu konudaki içeriklerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Figure, diğerlerine göre yazılım konusunda büyük bir avantaja sahip. Zira firma, günümüzde yapay zekanın lideri olan OpenAI ile bir ortaklık kurmuş durumda. Bu da şirketin ilerleyişini ve robotunun gelişimini hızlandırıyor.

    BMW tesisindeki videoya dönecek olursak firma videodaki her şeyin tamamen otonom olarak işletildiğini söylüyor. Video, daha önceki videolar kadar şaşırtıcı değil ancak belki de korkutucu olan da budur. Figure 01, lastik uçlu parmaklarıyla büyük, karmaşık şekilleri kavramayı öğrenmiş durumda. 1 cm hassasiyet ile büyük parçaları platformlara yerleştirebilen robot, diğer küçük parçaları da aynı hassasiyette bir araya getirebiliyor. Yerine yerleştirilen parçaların tam oturup oturmadığını tespit edebilen Figure 01, elinin tersiyle düzeltmeler de yapabiliyor.

    Figure 01 BMW robot Tam Boyutta Gör
    Firmanın diğer videolarında robotu bir şeyleri basit bir sahnede tutup bıraktığını görüyorduk. OpenAI’ın ses motoru ve dil modeli de işlemler arasında sohbet etmeyi gösteriyordu.  Dolayısıyla yeni video devrimsel değil, daha çok evrimsel bir his veriyor. Tüm bu yavaş çalışan robot videoları sizi yanıltmasın. Firmalar bu robotları küçük sayılarda BMW gibi üretim tesislerinde şimdilik test ediyor ancak asıl amaç bunları sahada eğitmek. Tüm bu videolar aslında bir eğitimin parçası. Yani kısa sürede hareketlerin hızlanacağını görmek çok zor değil.

    OpenAI ve Figure ortaklığı bu süreci kesinlikle daha da hızlandıracaktır. Daha bir yıl öncesine kadar insansı robotlar bir işi yaparken konuşamıyor veya o an ne yaptığını anlatamıyordu. Bundan 4 ay kadar önce ise Figure 01 insan gibi konuşmaya başladı. İnsansı robotlara sadece BMW’de ilgi göstermiyor. Bir başka insansı robot girişimi Apptronik’in robotu Apollo, Mercedes’te geçtiğimiz aylarda işe başlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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