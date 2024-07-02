BMW’de iş başı yapan insansı robot Figure için video yayınlandı

İnsansı robot BMW fabrikasında
Yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte son yıllarda çok hızlı bir şekilde insansı robot alanında ilerlemelerin yaşandığını görüyoruz. Onlarca firma bu alanda bir yarış içerisinde ve en gelişmişlerinden birisi de Figure AI tarafından geliştirilen Figure 01. Şimdilik bu robotları eğiten ve kontrol eden yapay zeka modelleri henüz gelişme aşamasında olsa da, kesinlikle etkileyici bir hızla ilerliyor gibi görünüyorlar.
Bu konudaki içeriklerimizi yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere Figure, diğerlerine göre yazılım konusunda büyük bir avantaja sahip. Zira firma, günümüzde yapay zekanın lideri olan OpenAI ile bir ortaklık kurmuş durumda. Bu da şirketin ilerleyişini ve robotunun gelişimini hızlandırıyor.
BMW tesisindeki videoya dönecek olursak firma videodaki her şeyin tamamen otonom olarak işletildiğini söylüyor. Video, daha önceki videolar kadar şaşırtıcı değil ancak belki de korkutucu olan da budur. Figure 01, lastik uçlu parmaklarıyla büyük, karmaşık şekilleri kavramayı öğrenmiş durumda. 1 cm hassasiyet ile büyük parçaları platformlara yerleştirebilen robot, diğer küçük parçaları da aynı hassasiyette bir araya getirebiliyor. Yerine yerleştirilen parçaların tam oturup oturmadığını tespit edebilen Figure 01, elinin tersiyle düzeltmeler de yapabiliyor.
OpenAI ve Figure ortaklığı bu süreci kesinlikle daha da hızlandıracaktır. Daha bir yıl öncesine kadar insansı robotlar bir işi yaparken konuşamıyor veya o an ne yaptığını anlatamıyordu. Bundan 4 ay kadar önce ise Figure 01 insan gibi konuşmaya başladı. İnsansı robotlara sadece BMW’de ilgi göstermiyor. Bir başka insansı robot girişimi Apptronik’in robotu Apollo, Mercedes’te geçtiğimiz aylarda işe başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.