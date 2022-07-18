Volkswagen yeni 1.5 TSI evo2 motorunu gösterdi: İçten yanmalı motordan vazgeçmiyor

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Otomotiv devleri bir yandan sektörün geleceği olarak görülen elektrikli araçlara hazırlanırken diğer yandan fosil yakıtlı motorlarını da güncellemeyi sürdürüyor.

Volkswagen de bu kapsamda yeni 1.5 TSI evo2 motorunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yüksek verimlilik ve performansı bir arada sunduğu belirtilen yeni nesil dört silindirli benzinli motor ilk olarak 150 hp formunda T-Roc ve T-Roc Cabriolet modellerinde karşımıza çıkacak. İlerleyen süreçte motorun türevlerini ve farklı modellerde yer aldığını da göreceğiz.

Yapılan açıklamaya göre, Volkswagen mühendisleri, 1.5 TSI evo2'de üç yollu katalitik konvertörü ve benzin partikül filtresini tek bir emisyon kontrol modülü içerisine alıp motora yaklaştırarak emisyon kontrol sisteminin verimliliğini daha da artırdı. Üretim aşamasında değerli metallerin daha az kullanılmasına imkan veren bu değişikliğin aynı zamanda gelecekteki emisyon standartlarına uyumun da temellerini oluşturduğu ifade ediliyor.

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1.5 TSI evo2'de yakıt tüketimini azaltmaya yönelik anahtar özelliğin geliştirilmiş ACTplus (aktif silindir yönetim sistemi) olduğu belirtiliyor. evo2'de yapılan iyileştirme ile iki silindirin aktivasyon ve deaktivasyon işleminin daha pürüzsüz yapılması sağlanmış. Ayrıca, iki silindirli çalışmada yanma süreci optimize edilerek aktif silindir yönetim sisteminin çalışma aralığı da genişletilmiş. Bilindiği üzere söz konusu sistem ile araç orta yük veya hızlarda iken 2 ve 3. silindirlerde yanma gerçekleşmiyor.

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Volkswagen'in açıklamasında ayrıca TSI evo2 motorların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen içeriğe sahip yakıtlarla çalışmak için tasarlandığı belirtiliyor. Bu da gelecekteki standartları karşılayacaklarını garantiliyor. Buna ek olarak motorların çeşitli hibrit seviyelerine de uyumlu olduğu belirtiliyor. Bu noktada uç seviye olarak 200 kW'a (272 PS) kadar PHEV yani şarj edilebilir hibrit desteği söz konusu.

Alman üretici, geleceğin elektrikte olduğunu düşünüyor ve bu bağlamda 2030 itibarıyla satışlarının %70'inin elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Öte yandan önemli içten yanmalı motorlarını da güncelliyor. Bunun ilk nedeni olarak Euro 7 emisyon standartlarını gösteren şirket ikinci sebep olarak da elektrifikasyon sürecinin yavaş ilerlediği ülkelerde içten yanmalı motorlu modellerin hala çok popüler olmasını örnek gösteriyor.

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Volkswagen yeni 1.5 TSI evo2 motorunu gösterdi