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    Volvo EX30 tebliğe takıldı: Türkiye'ye gelmeyecek

    Volvo Türkiye, yaptığı açıklamayla merakla beklenen elektrikli otomobili EX30'u, "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" uygulaması nedeniyle Türkiye'ye getiremeyeceklerini açıkladı.

    Volvo EX30 tebliğe takıldı: Türkiye'ye gelmeyecek Tam Boyutta Gör

    Volvo Türkiye, yaptığı açıklamayla merakla beklenen elektrikli otomobili EX30'u, yakın zamanda yürürlüğe giren "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" uygulaması nedeniyle Türkiye'ye getiremeyeceklerini açıkladı.

    Hatırlatmak gerekirse 29 Aralık'ta yürürlüğe giren tebliğ ile Gümrük Birliği ve STA dışında kalan ülkelerden (Çin ve Japonya, ABD, Meksika vs.) elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere, bizzat kendilerinin 7 bölgede 20 servis açma şartı getirilmişti.

    İsveçli Volvo’nun EX30 modeli de Çin’de üretildiği için bu tebliğe takıldı. EX30 için ön talepte bulunan müşterilerine mail gönderen Volvo özetle şunları söyledi:

    “Volvo Cars’ın ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30’u da sizlerle buluşturmak için de büyük bir arzu içerisindeydik. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)’’ kapsamında, Tebliğ’nin “Yürürlük” maddesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yeni ithalat koşulları sebebi ile Türkiye pazarında henüz ithal edilememektedir. Yeni ithalat koşullarının izin verdiği noktada ve zamanda, Volvo EX30 modelimizi Türkiye'de satışa sunabilmek için gereken adımları atacağız."

    Bakalım sırada hangi modeller iptal edilecek. Yürürlüğe giren uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmazsa özellikle Çin üretimi birçok model ülkemize giremeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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