Walmart, Roblox iş birliği ile Metaverse’e girdi

Alışveriş devi Walmart, Roblox ile ortaklık kurarak, web3 alanında genişleme planlarına devam ediyor. Kurulan ortaklıkla birlikte, Walmart, metaverse’e adım attı. Roblox ile ortaklığa giden Walmart, müşterilerine iki yeni deneyim sunacağını belirtti.
Neden Roblox?
Walmart US of Roblox’un baş pazarlama sorumlusu William White, Roblox’un seçilmesine sebep olarak “müşterilerin orada çok fazla zaman harcaması” cevabını verdi.
Yapılan açıklamaya göre Walmart Land moda, stil, güvenlik ve eğlence öğelerinin en iyisini küresel Roblox topluluğuna getirmek için kurulmuş sanal bir alan olarak tanımlarken, Walmart’ın Oyun Evreni, Roblox’taki nihai sanal dünya olarak tanımlandı.
Walmart’ın metaverse üzerindeki son atılımı, sanal deneyimlerin kullanıcılara sunulma biçiminde devrim yaratmaya vurgu yaparak sağlam bir tüketici tabanı oluşturmaya yönelik.
Walmart tarafından yapılan açıklamada, Walmart’ın en yeni sanal girişimi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılıyor. Walmart Land, kullanıcıların avatarlarını kullanırken, bu dünyaları keşfetmeleri için yeni bir alan sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum