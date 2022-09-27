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Alışveriş devi Walmart, Roblox ile ortaklık kurarak, web3 alanında genişleme planlarına devam ediyor. Kurulan ortaklıkla birlikte, Walmart, metaverse’e adım attı. Roblox ile ortaklığa giden Walmart, müşterilerine iki yeni deneyim sunacağını belirtti.

Neden Roblox?

Walmart US of Roblox’un baş pazarlama sorumlusu William White, Roblox’un seçilmesine sebep olarak “müşterilerin orada çok fazla zaman harcaması” cevabını verdi.

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Yapılan açıklamaya göre Walmart Land moda, stil, güvenlik ve eğlence öğelerinin en iyisini küresel Roblox topluluğuna getirmek için kurulmuş sanal bir alan olarak tanımlarken, Walmart’ın Oyun Evreni, Roblox’taki nihai sanal dünya olarak tanımlandı.

Walmart’ın metaverse üzerindeki son atılımı, sanal deneyimlerin kullanıcılara sunulma biçiminde devrim yaratmaya vurgu yaparak sağlam bir tüketici tabanı oluşturmaya yönelik.

Walmart tarafından yapılan açıklamada, Walmart’ın en yeni sanal girişimi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılıyor. Walmart Land, kullanıcıların avatarlarını kullanırken, bu dünyaları keşfetmeleri için yeni bir alan sunuyor.

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Walmart, Roblox iş birliği ile Metaverse’e girdi