Marvel filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimleri başlıyor

Avengers Endgame ile bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi sonlandı. bu dönemde klasik Avengers üyelerinden birçoğu evrene veda etti. Veda etmeyen karakterlerin başında da şüphesi Thor geliyor. Thor'un yeni filmi için çekimler başlıyor.

Geçtiğimiz hafta filmin başrolü Chris Hemsworth, çekimlerin bu hafta başlayacağını açıklamıştı. Yani birkaç gün içerisinde çekimler başlamış olacak, hatta şu an bile başlamış olabilir. Avustralya'da yapılacak olan çekimler için Natalie Portman birkaç ay öncesinden Avustralya'ya gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde Nebula karakterini canlandıran Karen Gillan'ın çekimler için Avustralya'da olduğu açıklanmıştı. Bu haber ile ayrıca Guardians of the Galaxy karakterlerinin tamamı Thor Love and Thunder filminde olacak diyebiliriz. Chris Pratt'in canlandırdığı Star Lord ve Groot karakterinin de filmde olacağı söylenmişti. Hatta filmin Avengers 5 havasında geçeceği söylenmişti. En son da başarılı oyuncu Matt Damon kadroya eklendi.

Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt ve Matt Damon. Filmin yönetmenliğini Taika Waititi yapacak. Filmin vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2022.

