Warner Bros. Discovery, DC’yi elden geçirmek istiyor

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Discovery’nin 43 milyar dolara WarnerMedia’yı satın alması, geçtiğimiz hafta içinde son onaydan geçti ve iki firma birleşti. Warner Bros. Discovery ismi ile bilinecek olan yeni kuruluş, Variety'e göre CEO David Zaslav yönetiminde DC’yi tamamen elden geçirmeyi düşünüyor.

Superman’in yeniden canlandırılmaya ihtiyacı var

Warner Bros. Discovery’e yakın kaynaklar, Zaslav’ın DC Comics’i elden geçirmek istediğini belirtiyor. Discovery, “Aquaman” ve “The Batman” gibi filmleri başarılı bulsa da DC’nin sinemada düzgün bir marka stratejisinin olmadığına inanıyor. Ayrıca Discovery, Superman gibi birkaç üst düzey karakterin çürümeye bırakıldığına ve yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyor. Joker ve Harley Quinn projeleri ise firma içerisinde beğenilmiş durumda ve arka plan karakterlerini ortaya çıkartılmaya devam edilmesi gerektiğini düşünülüyor.

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Kevin Fiege gibi bir lidere ihtiyaç var

Ayrıca Discovery, Marvel Studios’ın başarısını görmüş ve Kevin Fiege gibi bir lidere ihtiyacı olduklarını düşünüyor. 2018 yılında Walter Hamada, DC filmlerinin başına getirilmişti ve 2023’ün sonuna kadar bu rolde devam edecek. Zaslav’ın planı Walter Hamanda’yı içerebilir.

DC filmleri, uzun zamandır Marvel gibi istikrarlı bir evren sunamadıkları için eleştiriliyordu. Superman ise en son 2013 yılında kendi filmine sahip olmuştu bu nedenle Discovery’nin DC’yi elden geçirmek istemesi oldukça umut verici. Umarız yeni firma, WarnerMedia’nın hatalarına düşmez ve DC filmlerini tutarlı ve istikrarlı bir marka haline dönüştürür.

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