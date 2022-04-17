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    Warner Bros. Discovery, DC’yi elden geçirmek istiyor

    Geçtiğimiz hafta tamamlanan Warner Bros, satışı sonunda Discovery, firmanın yeni sahibi oldu. Görünüşe göre yeni firma, DC’yi komple elden geçirmeyi ve yeniden markalaştırmayı düşünüyor.
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    Warner Bros. Discovery, DC’yi elden geçirecek
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    Discovery’nin 43 milyar dolara WarnerMedia’yı satın alması, geçtiğimiz hafta içinde son onaydan geçti ve iki firma birleşti. Warner Bros. Discovery ismi ile bilinecek olan yeni kuruluş, Variety'e göre CEO David Zaslav yönetiminde DC’yi tamamen elden geçirmeyi düşünüyor.

    Superman’in yeniden canlandırılmaya ihtiyacı var

    Warner Bros. Discovery’e yakın kaynaklar, Zaslav’ın DC Comics’i elden geçirmek istediğini belirtiyor. Discovery, “Aquaman” ve “The Batman” gibi filmleri başarılı bulsa da DC’nin sinemada düzgün bir marka stratejisinin olmadığına inanıyor. Ayrıca Discovery, Superman gibi birkaç üst düzey karakterin çürümeye bırakıldığına ve yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyor. Joker ve Harley Quinn projeleri ise firma içerisinde beğenilmiş durumda ve arka plan karakterlerini ortaya çıkartılmaya devam edilmesi gerektiğini düşünülüyor.

    Warner Bros. Discovery, DC’yi elden geçirecek
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    Kevin Fiege gibi bir lidere ihtiyaç var

    Ayrıca Discovery, Marvel Studios’ın başarısını görmüş ve Kevin Fiege gibi bir lidere ihtiyacı olduklarını düşünüyor. 2018 yılında Walter Hamada, DC filmlerinin başına getirilmişti ve 2023’ün sonuna kadar bu rolde devam edecek. Zaslav’ın planı Walter Hamanda’yı içerebilir.

    DC filmleri, uzun zamandır Marvel gibi istikrarlı bir evren sunamadıkları için eleştiriliyordu. Superman ise en son 2013 yılında kendi filmine sahip olmuştu bu nedenle Discovery’nin DC’yi elden geçirmek istemesi oldukça umut verici. Umarız yeni firma, WarnerMedia’nın hatalarına düşmez ve DC filmlerini tutarlı ve istikrarlı bir marka haline dönüştürür.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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