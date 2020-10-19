Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek

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Ubisoft’ta yapımcı olarak yapan ve Reddit platformunda Bana İstediğini Sor etkinliğine (AMA:Ask me Anything) katılan Lathieeshe Thillainathan, Watch Dogs serisinin son halkası Watch Dogs: Legion’ın yeni nesil konsol sürümleri hakkında bilgi verdi.

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Watch Dogs: Legion’ın Xbox Series X ve PlayStation 5’e ışın izleme ve 4K desteğiyle geleceğini söyleyen Thillainathan, oyunun konsollarda 30 fps’de çalışacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde PC sistem gereksinimleri açıklanan ve en üst grafik ayarları için RTX 3080 ekran kartı isteyen oyunun diğer konsol yapımlarında görmeye alıştığımız ve görsel kaliteden ödün vererek genellikle 60 fps ile üzerisini hedefleyen performans moduna sahip olup olmayacağı sorusu ise geliştirici tarafında yanıt bulamadı.

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Thillainathan, Xbox tarafının ucuz alternatifi Xbox Series S ile ilgili de bir açıklama yapmadı. Hatırlanacağı üzere SEGA, Yakuza:Like a Dragon'un Xbox Series S'te 60fps'de ancak 900p çözünürlükte oynanabildiğini duyurmuştu.

Watch Dogs:Legion, mevcut nesil konsol ile PC sahipleri için 29 Ekim, Xbox Series X/S için 10 Kasım ve PS5 için ise 12 Kasım’da piyasada olacak. Yeni nesil konsol sahipleri, Watch Dogs:Legion’ı eğer mevcut nesil için satın almış olurlarsa yeni konsollara gelecek ilave bir güncellemeyle oyunu oynamaya başlayabilecek.

https://www.gamesradar.com/uk/watch-dogs-legion-has-ray-tracing-and-4k-visuals-on-ps5-xbox-series-x/

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