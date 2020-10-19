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    Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek

    Watch Dogs serisinin son oyunu Watch Dogs: Legion'ın Xbox Series X ve Playstation 5'e ışın izleme ve 4K desteğiyle geleceği doğrulandı. Ancak oyun, bu ayarlarda sadece 30 fps'de çalışacak.
    3 gün
    1,5b
    1
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek
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    Ubisoft’ta yapımcı olarak yapan ve Reddit platformunda Bana İstediğini Sor etkinliğine (AMA:Ask me Anything) katılan Lathieeshe Thillainathan, Watch Dogs serisinin son halkası Watch Dogs: Legion’ın yeni nesil konsol sürümleri hakkında bilgi verdi.

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    Watch Dogs: Legion’ın Xbox Series X ve PlayStation 5’e ışın izleme ve 4K desteğiyle geleceğini söyleyen Thillainathan, oyunun konsollarda 30 fps’de çalışacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde PC sistem gereksinimleri açıklanan ve en üst grafik ayarları için RTX 3080 ekran kartı isteyen oyunun diğer konsol yapımlarında görmeye alıştığımız ve görsel kaliteden ödün vererek genellikle 60 fps ile üzerisini hedefleyen performans moduna sahip olup olmayacağı sorusu ise geliştirici tarafında yanıt bulamadı.  

    Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek
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    Thillainathan, Xbox tarafının ucuz alternatifi Xbox Series S ile ilgili de bir açıklama yapmadı. Hatırlanacağı üzere SEGA, Yakuza:Like a Dragon'un Xbox Series S'te 60fps'de ancak 900p çözünürlükte oynanabildiğini duyurmuştu.

    Watch Dogs:Legion, mevcut nesil konsol ile PC sahipleri için 29 Ekim, Xbox Series X/S için 10 Kasım ve PS5 için ise 12 Kasım’da piyasada olacak. Yeni nesil konsol sahipleri, Watch Dogs:Legion’ı eğer mevcut nesil için satın almış olurlarsa yeni konsollara gelecek ilave bir güncellemeyle oyunu oynamaya başlayabilecek.



    https://www.gamesradar.com/uk/watch-dogs-legion-has-ray-tracing-and-4k-visuals-on-ps5-xbox-series-x/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    münşi (Ramazan Karatopcu) 3 gün en beğenilen
    Horizon Zero Dawn oyununda 1080p Ultra ayarlarda sabit 80 90fps alırken arada 60lara düşüyor FPS. Ve bu beni rahatsız ediyor. PC'de oyunu 100fps oynasaydın 30fps oynatan konsola sizi kandırdığı için her gün küfrederdin.
    Horizon Zero Dawn oyununda 1080p Ultra ayarlarda sabit 80 90fps alırken arada 60lara düşüyor FPS. Ve bu beni rahatsız ediyor. PC'de oyunu 100fps oynasaydın 30fp...
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    Yanıtla +10
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 3 gün Rachsuchtig
    Yılların "konsol" oyuncusu olduğun için 60 FPS ihtiyacı hissetmemiş olman çok olası :)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 3 gün
    Zaten bir hem PC hemde konsola çıkıyorsa o oyundan çok fazla birşey beklemiyorum Sony özel oyunları ile hem 4k 60hz hemde rtx ışıkmı ışınmı neyse onu destekleyecek izleyin ve görün.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Revrains 3 gün joven
    Şimdi saydığınız özelliklere göre Spiderman Miles Morales oyununa bakiyorum
    PS özel oyunumu? - Evet
    RTX destekli mi? - Evet

    Bu oyun neden ps5 üzerinde native 4K veremiyor ? İzledik ve gördük ne yalan soyliyim
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 3 gün
    NFS Underground 2'yi döneminde oynarken vayyy be ne grafikler var derdik. Şuan baktığınızda oyun mobil oyun kalitesinde. Bu her zaman böyle olacaktır.
    60'dan 75Hz'e çıkan kişi bir daha 60Hz görmek istemez. 240Hz ve 144Hz'yi falan deneyimleyen adam özellikle 60FPS üstü çok zor bir daha düşmesi alt segmente öyle böyle bir deneyim farkı var.
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    YokCrysis 3 gün
    Yılların PC oyuncusu olarak 240hz yi dümen tuttum göze batmadan oynuyorum 30 fps de oyun moyun oynanmaz anca film izlenir AAA yapımlarda 60 fps bile akıcı gelmiyor grafik düşürüp 144'e yakın oynuyorum cs pubg falanda 240hz de akıyor gönül ister 360hz :D
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    RAIZEN 3 gün
    İki haftalık haber.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    zildjiann (gökhan ) 3 gün RAIZEN
    Merhaba, Reddit sayfası 2 günlük. 2 hafta önceki kaynağı paylaşır mısınız.
    Yanıtla +1
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 3 gün en beğenilen
    Horizon Zero Dawn oyununda 1080p Ultra ayarlarda sabit 80 90fps alırken arada 60lara düşüyor FPS. Ve bu beni rahatsız ediyor. PC'de oyunu 100fps oynasaydın 30fps oynatan konsola sizi kandırdığı için her gün küfrederdin.
    Yanıtla +10
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    Rachsuchtig 3 gün
    Yılların konsol oyuncusu olarak hiçbir oyunda 60 FPS ihtiyacı hissetmedim. Sabit 30 olsun bizim olsun
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 3 gün Rachsuchtig
    Yılların "konsol" oyuncusu olduğun için 60 FPS ihtiyacı hissetmemiş olman çok olası :)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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