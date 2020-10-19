Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek

Ubisoft’ta yapımcı olarak yapan ve Reddit platformunda Bana İstediğini Sor etkinliğine (AMA:Ask me Anything) katılan Lathieeshe Thillainathan, Watch Dogs serisinin son halkası Watch Dogs: Legion’ın yeni nesil konsol sürümleri hakkında bilgi verdi.İlginizi Çekebilir Ubisoft, 2020 yılında piyasaya süreceği PS5 ve Xbox Series X oyunlarının fiyatına zam yapmayacak
Ayrıca Bkz. "Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek"
Watch Dogs: Legion’ın Xbox Series X ve PlayStation 5’e ışın izleme ve 4K desteğiyle geleceğini söyleyen Thillainathan, oyunun konsollarda 30 fps’de çalışacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde PC sistem gereksinimleri açıklanan ve en üst grafik ayarları için RTX 3080 ekran kartı isteyen oyunun diğer konsol yapımlarında görmeye alıştığımız ve görsel kaliteden ödün vererek genellikle 60 fps ile üzerisini hedefleyen performans moduna sahip olup olmayacağı sorusu ise geliştirici tarafında yanıt bulamadı.
Thillainathan, Xbox tarafının ucuz alternatifi Xbox Series S ile ilgili de bir açıklama yapmadı. Hatırlanacağı üzere SEGA, Yakuza:Like a Dragon'un Xbox Series S'te 60fps'de ancak 900p çözünürlükte oynanabildiğini duyurmuştu.
Watch Dogs:Legion, mevcut nesil konsol ile PC sahipleri için 29 Ekim, Xbox Series X/S için 10 Kasım ve PS5 için ise 12 Kasım’da piyasada olacak. Yeni nesil konsol sahipleri, Watch Dogs:Legion’ı eğer mevcut nesil için satın almış olurlarsa yeni konsollara gelecek ilave bir güncellemeyle oyunu oynamaya başlayabilecek.
https://www.gamesradar.com/uk/watch-dogs-legion-has-ray-tracing-and-4k-visuals-on-ps5-xbox-series-x/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
PS özel oyunumu? - Evet
RTX destekli mi? - Evet
Bu oyun neden ps5 üzerinde native 4K veremiyor ? İzledik ve gördük ne yalan soyliyim
60'dan 75Hz'e çıkan kişi bir daha 60Hz görmek istemez. 240Hz ve 144Hz'yi falan deneyimleyen adam özellikle 60FPS üstü çok zor bir daha düşmesi alt segmente öyle böyle bir deneyim farkı var.